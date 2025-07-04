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Піду до хірурга: Леся Нікітюк вразила заявою
Популярна акторка та телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, шокувала відвертими світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі Леся виклала фото у купальнику, який демонструє її округлі форми. Нагадаємо, Нікітюк весь час приховувала свою вагітність і повідомила про народження сина через тиждень після події. Коханий ведучої, військовий Дмитро Бабчук, на девʼять років молодший за Лесю.
«Мамського блога не буде, Playboy, звʼяжіться зі мною», — як завжди з гумором прокоментувала свою світлину Леся.
Шанувальники акторки засипали її компліментами та відповіли, що чекають відверті фото і її коханого.
«Я можу поки повести мамський за тебе», — запропонувала блогерка Даша Астафʼєва.
«Шкода, що немає на них пожиттєвої гарантії», — написали у коментарях.
«Піду до хірурга зафіксую розміри», — відповіла Леся.
«Ага, да-да, це поки дитина маленька і більшість часу спить, — вирішили у мережі. — Я впевнена що скоро будуть рілси перших кроків, першого слова, «нам один місяць».
«Будемо чесні, ми чекаємо „Плейбой“ з вашим коханим», — написали у відповідь.
«Не пущу», — коротко відповіла Леся.
«Я і є плейбой», — відреагував і Дмитро Бабчук.
Раніше Нікітюк показала, як виглядає після вагітності.
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