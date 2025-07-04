Піду до хірурга: Леся Нікітюк вразила заявою

Популярна акторка та телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, шокувала відвертими світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі Леся виклала фото у купальнику, який демонструє її округлі форми. Нагадаємо, Нікітюк весь час приховувала свою вагітність і повідомила про народження сина через тиждень після події. Коханий ведучої, військовий Дмитро Бабчук, на девʼять років молодший за Лесю.

ВІДЕО ДНЯ

«Мамського блога не буде, Playboy, звʼяжіться зі мною», — як завжди з гумором прокоментувала свою світлину Леся.

Шанувальники акторки засипали її компліментами та відповіли, що чекають відверті фото і її коханого.

РЕКЛАМА

«Я можу поки повести мамський за тебе», — запропонувала блогерка Даша Астафʼєва.

«Шкода, що немає на них пожиттєвої гарантії», — написали у коментарях.

«Піду до хірурга зафіксую розміри», — відповіла Леся.

РЕКЛАМА

«Ага, да-да, це поки дитина маленька і більшість часу спить, — вирішили у мережі. — Я впевнена що скоро будуть рілси перших кроків, першого слова, «нам один місяць».

«Будемо чесні, ми чекаємо „Плейбой“ з вашим коханим», — написали у відповідь.

«Не пущу», — коротко відповіла Леся.

«Я і є плейбой», — відреагував і Дмитро Бабчук.

РЕКЛАМА



Раніше Нікітюк показала, як виглядає після вагітності.

509

Читайте нас у Facebook