Тренд в інтер’єрі — кольори тиші: який з відтінків ваш улюблений?

Одні кольори дарують енергію молодості, інші — відчуття тиші. З тишею, як правило, асоціюються м'які, приглушені, пастельні тони. Це можуть бути відтінки білого, блакитного, сірого, світло-зеленого та ніжно-лавандового.

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Кольори, що викликають відчуття тиші, зазвичай неяскраві, непомітні та не викликають різких емоційних реакцій.

Білий асоціюється зі спокоєм і є антагоністом «візуального шуму». Один відомий художник розповідав мені, що на його стінах у домі невипадково немає картин. Для польоту думки йому потрібен простір, зокрема візуальний. У ньому ніщо не повинно відволікати.

Стан умиротворення дарують і відтінки неба - особливо ніжно-блакитний. Також дуже заспокоює м'який сірий. Один з відтінків тиші й м'ятно-блакитний.

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Можливо, відтінки тиші такі цінні в усьому світі через дефіцит спілкування людини з природою. Адже більшу частину життя сучасні жителі мегаполісу проводять у приміщенні — офісі, квартирі або домі. А ще відтінки тиші гармонізують внутрішній стан людини, і в цьому секрет їхньої популярності сьогодні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що якщо додати колір щастя в інтер'єр — можна отримати заряд енергії.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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