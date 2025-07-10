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Неочікувано: Меган Маркл зізналася, що принц Гаррі приніс їй на друге побачення
Меган Маркл здивувала всіх, поділившись раніше невідомими подробицями свого особистого життя з принцом Гаррі в емоційному повідомленні у соцмережі. У ньому колишня акторка розповіла, що принц Гаррі зробив на їхньому другому побаченні: він приніс їй кекси, пише Catalunya diari. Це сталося 4 липня 2016 року. Тепер пара перетворила на сімейну традицію святкувати з кексами на згадку про той романтичний день.
«Гаррі приніс мені кекси, щоб відсвяткувати», — пише Маркл у мережі, згадуючи цей момент.
На фотографії, зробленій під час другої зустрічі пари у 2016 році, Гаррі обіймає Меган, ніжно поклавши голову їй на плече. Меган пояснює у своєму дописі, що ці кекси залишаються сімейною традицією, яку тепер поділяють і їхні двоє дітей, Арчі та Лілібет.
Вже деякий час профіль Меган у соціальних мережах зосереджений на її сімейному житті. Колишня акторка ділиться знімками зі своїми дітьми та дописами про любов до принца Гаррі та про те, як вона щаслива з ним. Фактично на День батька вона присвятила йому щире послання, що супроводжувалося емоційним відео з Арчі та Лілібет.
Меган показує, що прояви кохання не обов'язково мають бути великими чи дорогими, щоб запам'ятатися; одного капкейка достатньо, щоб побудувати особисту історію.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Меган Маркл та принц Гаррі поділилися щемливим моментом зародження стосунків.
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