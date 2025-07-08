Все не так, як вона транслює: Меган Маркл потрапила у скандал

Меган Маркл продала своїм підписникам ідеальний образ. За її словами, продукти As Ever надходять безпосередньо з її саду та вуликів у каліфорнійському Монтесіто. Однак Daily Mail виявила, що реальність зовсім інша. Схоже, що продукти, включаючи джеми та мед, виготовляються за тисячі кілометрів від її дому.

ВІДЕО ДНЯ

Завод, де їх виробляють, знаходиться в Іллінойсі, далеко від розкішного каліфорнійського району, де вона живе з принцом Гаррі. Це відкриття показує, що сільський спосіб життя, який пропагує Меган, не відображається у фактичному процесі виробництва. Бренд, хоча й пов'язаний з її ім'ям, покладається на зовнішню компанію для виробництва своєї продукції.

Відповідальна компанія — The Republic of Tea, великий американський виробник. Хоча вона має офіси в Каліфорнії, її головний завод знаходиться в Іллінойсі. Ця фірма також створює продукти для Netflix, наприклад, рекламний джем до відомого серіалу «Бріджертони», пише Сatalunya.

Партнерство між Меган та Netflix виходить за рамки виробництва аудіовізуального контенту. Netflix не лише підтримує серіал, але й є партнером у бізнесі As Ever. Ця підтримка зробила можливим масштабне виробництво та розповсюдження. У своїй заяві обидві компанії заявили, що співпрацюють з постачальниками, які відповідають суворим стандартам для забезпечення якості продукції. Однак вони також визнали, що виробник може змінитися в майбутньому.

РЕКЛАМА

Спочатку Меган зареєструвала бренд під назвою American Riviera Orchard. Ця назва була тісніше пов'язана з місцевим виробництвом. Однак через рік вона вирішила змінити її на As Ever.

Герцогиня пояснила, що American Riviera Orchard обмежує її бізнес продуктами, вирощеними лише в цьому регіоні. Змінивши назву, вона чітко дала зрозуміти, що її продукція не буде пов'язана виключно з Монтесіто. Ця зміна передвістила те, що її продукція виготовлятиметься далеко від Каліфорнії. Фактично, Меган визнала, що Netflix відіграв ключову роль у розробці та розповсюдженні її продукції, як у серіалі, так і у бізнесі.

Меган підкреслила ідею природного життя у своїх соціальних мережах. Вона ділиться відео, де збирає полуницю та мангольд зі своїми дітьми, одягнена в білий одяг та солом'яний капелюх. На обкладинці ЗМІ вона з'являється у фермерському одязі, підкреслюючи образ жінки, яка вирощує та виробляє те, що продає. Вона навіть показала у своєму шоу, що зберігає банку домашнього варення, яке зварила для своєї матері. Однак джерело, близьке до герцогині, підтвердило, що домашня версія Меган була лише відправною точкою. Пізніше вони розробили рецепт, придатний для промислового виробництва.

РЕКЛАМА

Хоча було доведено, що її продукція не є місцевою, продаж здійснювався за високими цінами. Наприклад, варення продається майже за 8 євро, тоді як ціна меду сягає 24 євро за банку. Хоча на веб-сайті її продукція вказана розпроданою, реальність процесу далека від того образу, який проєктувався.

Ця стратегія викликала здивування та критику, оскільки історія простого життя не відповідає промисловому виробництву, що стоїть за ним. Партнерство з Netflix додає ще один рівень комерційного та медійного інтересу до бренду.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл зазнала критики через слова про расизм.

РЕКЛАМА

186

Читайте нас у Facebook