Вона сяяла: Меган Маркл та принц Гаррі поділилися щемливим моментом зародження стосунків

Останній крок Меган Маркл видається жартівливим натяком на шанувальників та критиків королівської родини, оскільки вона неодноразово робить одні й ті ж речі, що викликають бурхливі обговорення та спекуляції щодо кожного її кроку. Герцогиня Сассекська, яка привертає увагу своїми діями, поділилася зворушливою сімейною фотографією в інстаграмі, що ще більше підігріває спекуляції. Маркл опублікувала фото на честь святкування Дня незалежності США та дев’ятиріччя з дня їхнього з принцом Гаррі другого побачення.

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Селфі герцога та герцогині Сассекських багато говорить про їхні стосунки, і деякі шанувальники та критики королівської родини припускають, що це стратегічний крок, щоб надіслати повідомлення королю Чарльзу та королівській родині.

«Герцогиня намагалася показати світові, що пара перебуває у піднесеному настрої з моменту початку стосунків у 2016 році, за два роки до королівського весілля, оскільки фотографія ідеально показує початок їхнього роману», — стверджує джерело, близьке до Сассексів.

Безсумнівно, допис був тонким нагадуванням про життя, яке герцог і герцогиня Сассекські побудували поза монархією.

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Культове друге побачення Гаррі та Меган відбулося в лондонському Сохо-Хаус, де також відбулося їхнє перше побачення, лише за день до цього. Чоловік розповів про цей момент та його важливість для нього у своїх мемуарах «Запасний» у 2023 році, написавши: «Вона зайшла в гарненькому синьому сарафані в білі смужки. Вона сяяла».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Меган Маркл та принц Гаррі вирішили порвати зі своїм минулим, прийнявши остаточне рішення.

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