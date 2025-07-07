- 10:05 Допоможуть «чудо-добрива»: чим обробити томати у липні без «хімії», щоб вони швидко почервоніли
- 09:34 У Києві у власному авто застрелили чоловіка: що говорить поліція
- 09:27 Як оформити пенсію при нестачі стажу: поради від ПФУ
- 09:00 Маніпулятивна журналістика: політтехнолог розповів, як в Україні працюють схеми інфоздирництва
- 08:57 Ворог атакував Миколаїв, Суми та інші міста: у місцях «прильотів» спалахнули пожежі
- 08:18 Левам — впевненість у собі, Скорпіонам — здоровий егоїзм, а Водоліям — ризик: гороскоп на 8 липня
- 07.07 22:27 Тест для поціновувачів гарного посуду від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
- 07.07 21:59 Баклажанова закуска — чарівний смак літа: за цим рецептом готується дуже легко
- 07.07 21:29 Дипфейк Дженніфер Еністон та освідчення у коханні: довірливий безробітний віддав аферистам 200 фунтів стерлінгів
- 07.07 21:00 Деякі фрукти влітку можуть бути дуже шкідливими для нас: ви цього точно не знали
- 07.07 20:34 Навіть подумати не міг, що так звані брати прийдуть на нашу землю вбивати: в бою на Сумщині поліг захисник із Хмельниччини
- 07.07 20:08 Пухкий сирний пудинг: як приготувати смачний та корисний сніданок
Вона сяяла: Меган Маркл та принц Гаррі поділилися щемливим моментом зародження стосунків
Останній крок Меган Маркл видається жартівливим натяком на шанувальників та критиків королівської родини, оскільки вона неодноразово робить одні й ті ж речі, що викликають бурхливі обговорення та спекуляції щодо кожного її кроку. Герцогиня Сассекська, яка привертає увагу своїми діями, поділилася зворушливою сімейною фотографією в інстаграмі, що ще більше підігріває спекуляції. Маркл опублікувала фото на честь святкування Дня незалежності США та дев’ятиріччя з дня їхнього з принцом Гаррі другого побачення.
Селфі герцога та герцогині Сассекських багато говорить про їхні стосунки, і деякі шанувальники та критики королівської родини припускають, що це стратегічний крок, щоб надіслати повідомлення королю Чарльзу та королівській родині.
«Герцогиня намагалася показати світові, що пара перебуває у піднесеному настрої з моменту початку стосунків у 2016 році, за два роки до королівського весілля, оскільки фотографія ідеально показує початок їхнього роману», — стверджує джерело, близьке до Сассексів.
Безсумнівно, допис був тонким нагадуванням про життя, яке герцог і герцогиня Сассекські побудували поза монархією.
Культове друге побачення Гаррі та Меган відбулося в лондонському Сохо-Хаус, де також відбулося їхнє перше побачення, лише за день до цього. Чоловік розповів про цей момент та його важливість для нього у своїх мемуарах «Запасний» у 2023 році, написавши: «Вона зайшла в гарненькому синьому сарафані в білі смужки. Вона сяяла».
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Меган Маркл та принц Гаррі вирішили порвати зі своїм минулим, прийнявши остаточне рішення.137
Читайте нас у Facebook
Овнам — «Колесо Фортуни» та несподівані зміни, Ракам — «Двійка Жезлів» та важливе рішення: Таро-прогноз на 8 липня
Близнюкам — несподіваний бонус, а Терезам — вибір між швидкими грошима та довгостроковою вигодою: фінансовий гороскоп на 7 — 13 липня