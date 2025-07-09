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Схід України задихатиметься від 40-градусної спеки, а захід — «тремтіти від холоду»: синоптикиня здивувала прогнозом на найближчі дні
Аномально спекотні погодні умови, які панують в Україні з початку тижня, обумовило надходження до нашої країни субтропічної повітряної маси з Балканського півострова, а також з районів Передкавказзя.
Втім, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, невдовзі Україна буде розділена на спекотну та прохолодну частини.
Так, у четвер, 10 липня сильна спека утримається на сході, значній частині півдня та в центрі країни. Місцями очікується аж до +40 градусів.
На півночі прохолодніше будет на Житомирщині, де прогнозується +25+27, спекотніше — на Чернігівщині (+32 градуси), на Київщині (+33 градуси) та на Сумщині (+35 градусів). В центральних районах вільно дихатимуть мешканці Вінничини (від +25 градусів), а на Дніпропетровщині людям доведеться ховатися в тіні — в регіоні очікується до +37 градусів.
На півдні також буде спекотно, але зпа виключенням Одещини — там температура повітря опуститься нижче +30 градусів.
А ось на заході країни буде не по-літньому прохолодно — температура повітря очікується від +15 до +19 градусів.
На заході та та Вінниччині очікуються зливи та грози, які ближче до вечора можуть дійти до Житомирщини та Київщини. На решті території України буде сухо та сонячно.
«11 липня в столиці очікується зниження температури повітря до значень, коли можна вийти на вулицю і нормально вдихати повітря. В п'ятницю в столиці очікується +23+25 градусів», — додала Наталка Діденко.
Про те, чи очікуються найближчими днями магнітні бурі, читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото — Pixabay67
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