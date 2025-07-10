Масований удар російських терористів по Києву: в столиці є загиблі та постраждалі (фото, відео)

Напередодні росіяни масовано атакували Луцьк, застосувавши «Шахеди», балістику та крилаті ракети, а у ніч проти 10 липня удар загарбників був зосереджений на Києві та Київщині — в бік столиці летіли дрони-камікадзе, «Іскандери-М"/KN-23 та, ймовірно, крилаті «Іскандери».

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Фото "ППО радар"

Вночі столична влада повідомляла про виклики медиків в кілька районів, а ранком очільник КМВА Тимур Ткаченко поінформував про двох загиблих киян: «На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким».

А мер Києва Віталій Кличко додав, що станом на ранок четверга відомо вже про 16 постраждалих, 10 з який шпиталізовано.

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Повітряну тривогу в столиці оголосили близько першої години ночі, під Києвом працювала ППО, а вже невдовзі вибухи чули і мешканці столиці. Дрони-камікадзе заходили на Київ з різних боків, згодом додалася загроза ударів балістикою. Загалом атака тривала фактично до 4 ранку, коли оголосили відбій повітряної тривоги. Але невдовзі в Києві знов звучала сирена — загарбники атакували крилатими ракетами.

Вночі наслідки ворожого обстрілу зафіксували у шести районах столиці — Шевченківському, Дарницькому, Солом'янському, Голосіївському, Подільському та Оболонському. Але на той час атака ще тривала.

Шевченківський район

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В першу чергу наслідки почали фіксуватися у Шевченківському районі столиці. Спочатку була попередня інформація про влучання уламків у нежитлову та житлову будівлі, падіння уламків на дах будинки та поблизу АЗС.

«Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес — також пожежа. Всі служби на місцях», — уточняв мер о 03:22.

А за годину голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович поінформував, що внаслідок комбінованої атаки в районі зафіксовано значні пошкодження цивільної інфраструктури.: «Пошкоджено житлові будинки — постраждали дахи, верхні поверхи, фасади, внутрішні приміщення. Також зафіксовано численні влучання уламків БпЛА в нежитлові приміщення».

Дарницький район

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У Дарницькому районі була інформація про падіння уламків у дворі житлового будинку, пожежі на заправці та в гаражах. Крім того, Кличко інформував, що попередньо, була пожежа в багатоквартирному будинку.

«Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків», — написав згодом Кличко.

Солом'янський район

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання даху нежитлової будівлі. Крім того, є падіння уламків ще за однією адресою. В цей район виїжджала бригада медиків.

Голосіївський район

Через падіння уламків дронів в Голосіївському районі загорівся вантажний автомобіль.

Подольский район

У Подільському районі уламки дрону впали на території нежитлової будівлі. а

А вже ранком міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура пошкоджена у 8 районах Києва.

У восьми районах Києва ліквідують наслідки нічної атаки. Фото ДСНС

«У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Мої співчуття родинам, близьким та колегам загиблих. Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід у постраждалих будинків — поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги», — наголосив він.

В місті багато пошкоджень цивільної інфраструктури. Фото ДСНС

Поки відповідні служби ліквідовують наслідки атаки, в деяких районах обмежено рух транспорту:

Волноваська (від бульв. Вацлава Гавела);

Коазелецька (від вул. Миколи Василенка);

Січових Стрільців (від вул. Студентської до вул. Миколи Пимоненка);

Юрія Іллєнка (від вул. Дегтярівської до вул. Довнар-Запольського);

Олекси Тихого (від пров. Чугуївського до вул. Грушецької).

В місті фіксувалося багато пожеж. Громадян закликали зачиняти вікна — місто вкриала величезна хмара диму.

Якість повітря в Києві. Фото saveecobot.com

А керівник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що атака ворога на область тривала майже 10 годин — росіяни застосовували ракети та ударні БпЛА.

«На жаль є постраждалий. У Обухівському районі поранення отримав чоловік віком 51 рік. Він госпіталізований в місцеву лікарню», — зазначив він та додав, що наслідки атаки зафіксовано ау 4 районах області.

Так, у Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди: вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Пошкоджено два автомобіля. Кількість пошкоджених будинків уточнюється.

У Вишгородському районі ліквідована пожежа в гаражному приміщенні.

У Бориспільському та Обухівському районах також апошкоджені приватні будинки.

«Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки. Кількість пошкоджених обʼєктів може збільшитися», — додав очільник ОВА.

На черговий масований обстріл тилових населенних пунктів відреагував президент України Володимир Зеленський. За його інформацією, цієї ночі ворог застосував вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 — «шахеди».

«Це очевидне нарощування терору росією: щоночі сотні „шахедів“, постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій», — додав Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні вночі росіяни запустили по Україні понад 700 дронів та більше десятка ракет.

Фото ДСНС

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