«Знищу кляту Москву»: що обіцяв Трамп донорам його виборчої кампанії у 2024 році

Президент США Дональд Трамп, який днями пообіцяв «сюрприз» путіну, минулого року на закритій зустрічі з донорами повідомив, що колись погрожував президенту росії володимиру путіну атакою на російську столицю. Щоб утримати лідера кремля від нападу на Україну, він оголосив, що у відповідь «розбомбить москву вщент», повідомляє CNN. Був також опублікований аудіозапис заяв Трампа.

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«Я сказав путіну: „Якщо ви вторгнетеся в Україну, я бомбитиму Москву, доки не вона впаде. Кажу вам, у мене немає вибору“, — нібито сказав Трамп. — А потім путін каже: „Я вам не вірю“. Але він повірив мені на 10 відсотків».

Трамп не уточнив, коли саме він зробив ці заяви.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що він зробив аналогічне попередження президенту Китаю Сі Цзіньпіну про можливе вторгнення на Тайвань і сказав йому, що США бомбардуватимуть Пекін у відповідь.

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«Він вважав мене божевільним», — сказав Трамп.

За даними CNN, аудіозаписи взяті з кількох благодійних мітингів 2024 року в Нью-Йорку та Флориді. Команда Трампа відмовилася це коментувати.

У свою чергу речник кремля пєсков фактично уникнув відповіді на запитання про те, чи була розмова, яку оприлюднило видання. Він сказав, що не може підтвердити чи спростувати справжність самого аудіозапису. Й додав, що «фейків зараз дуже багато». Також речник путіна сказав, що йдеться, мабуть, про період, коли Трамп не був президентом США, і тоді не було телефонних розмов між ним та путіним.

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Раніше повідомлялося, що путін і Сі використовують проти Трампа його «мистецтво угоди».

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