- 00:04 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 09.07 22:26 Тренд в інтер’єрі — кольори тиші: який з відтінків ваш улюблений?
- 09.07 21:59 Неперевершена риба з кабачками: готується швидко та дуже просто
- 09.07 21:30 Дженніфер Гарнер підкорила публіку появою з коханим: колишній не надто зрадів
- 09.07 21:01 Ці ягоди підходять не всім: кому шкідливо їсти виноград
- 09.07 20:34 Працьовитий, відповідальний, добрий: близько року рідні чекали на тіло захисника з Хмельниччини
- 09.07 20:08 Шоколадний брауні з вишнями: такий смачний та корисний сніданок порадує вашу родину
- 09.07 19:55 СБУ влаштувала «шмон» на чотирьох митницях: із чим це пов'язано та що з'ясувалося
- 09.07 19:45 На передовій засвітився новий український бронеавтомобіль: у чому його особливість
- 09.07 19:21 Цей день настав: український дизайнер оформив вітрини найвідомішого універмагу Європи
- 09.07 19:20 Провідні ІТ-компанії об’єдналися для створення AI-екосистеми в Україні: що вирішили на першій стратегічній сесії
- 09.07 19:01 Близнюкам — «Паж денаріїв» та фінансовий поворот, Козерогам — «Король жезлів» та лідерство: Таро-прогноз на 10 липня
«Він вбиває багато людей»: Трамп пообіцяв путіну «сюрприз»
Президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що через путіна гине дуже багато людей. Саме тому США може ухвалити нові санкції проти росії.
«Я незадоволений путіним. Кажу вам про це зараз, він вбиває багато людей. І багато з цих жертв — його солдати. Гинуть й українські солдати, — сказав американський президент. - І зараз це до 7000 людей на тиждень. І я незадоволений путіним».
Також Трамп похвалив відважних українців, які мужньо протистоять ворогу.
«Українці були хоробрими, але ми дали їм найкраще обладнання. Наприклад, протитанкові рушниці, вони підбивають танк — і його нема! Ми дали найновіші та найкращі ракети. Війна могла б тривати 3−4 дні, але вона триває довго, бо ми дали найкращу зброю! І українці були дуже сміливими, бо хтось мав цим керувати. Тож вони боролися дуже сміливо», — сказав Трамп.
Коли ж у нього поцікавився кореспондент, як можна незадоволення перетворити у якісь серйозні кроки, президент відповів без подробиць.
«Не говоритиму вам. Хочемо зробити невеликий сюрприз», — сказав Трамп й додав, що законопроєкт про санкції проти рф, який вже кілька місяців лежить у Конгресі, він таки розглядає.
«Це необов'язковий законопроект, це цілком моє рішення. Вони приймають його повністю з моєї волі і припиняють його повністю з неї», — зауважив президент США.
Раніше Трамп зізнався, що не знає, як закінчувати війну в Україні.308
Читайте нас у Facebook
«Найпростіший ягідний пиріг у світі» від телеведучого Олександра Попова: неймовірно смачний й «виглядає казково»