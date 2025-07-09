«Він вбиває багато людей»: Трамп пообіцяв путіну «сюрприз»

Президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що через путіна гине дуже багато людей. Саме тому США може ухвалити нові санкції проти росії.

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«Я незадоволений путіним. Кажу вам про це зараз, він вбиває багато людей. І багато з цих жертв — його солдати. Гинуть й українські солдати, — сказав американський президент. - І зараз це до 7000 людей на тиждень. І я незадоволений путіним».

Також Трамп похвалив відважних українців, які мужньо протистоять ворогу.

«Українці були хоробрими, але ми дали їм найкраще обладнання. Наприклад, протитанкові рушниці, вони підбивають танк — і його нема! Ми дали найновіші та найкращі ракети. Війна могла б тривати 3−4 дні, але вона триває довго, бо ми дали найкращу зброю! І українці були дуже сміливими, бо хтось мав цим керувати. Тож вони боролися дуже сміливо», — сказав Трамп.

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Коли ж у нього поцікавився кореспондент, як можна незадоволення перетворити у якісь серйозні кроки, президент відповів без подробиць.

«Не говоритиму вам. Хочемо зробити невеликий сюрприз», — сказав Трамп й додав, що законопроєкт про санкції проти рф, який вже кілька місяців лежить у Конгресі, він таки розглядає.

«Це необов'язковий законопроект, це цілком моє рішення. Вони приймають його повністю з моєї волі і припиняють його повністю з неї», — зауважив президент США.

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Раніше Трамп зізнався, що не знає, як закінчувати війну в Україні.

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