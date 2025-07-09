41.40 / 41.96 48.73 / 49.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Він вбиває багато людей»: Трамп пообіцяв путіну «сюрприз»

11:26 9 липня 2025
трамп

Президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що через путіна гине дуже багато людей. Саме тому США може ухвалити нові санкції проти росії.

«Я незадоволений путіним. Кажу вам про це зараз, він вбиває багато людей. І багато з цих жертв — його солдати. Гинуть й українські солдати, — сказав американський президент. - І зараз це до 7000 людей на тиждень. І я незадоволений путіним».

Також Трамп похвалив відважних українців, які мужньо протистоять ворогу.

«Українці були хоробрими, але ми дали їм найкраще обладнання. Наприклад, протитанкові рушниці, вони підбивають танк — і його нема! Ми дали найновіші та найкращі ракети. Війна могла б тривати 3−4 дні, але вона триває довго, бо ми дали найкращу зброю! І українці були дуже сміливими, бо хтось мав цим керувати. Тож вони боролися дуже сміливо», — сказав Трамп.

РЕКЛАМА

Коли ж у нього поцікавився кореспондент, як можна незадоволення перетворити у якісь серйозні кроки, президент відповів без подробиць.

«Не говоритиму вам. Хочемо зробити невеликий сюрприз», — сказав Трамп й додав, що законопроєкт про санкції проти рф, який вже кілька місяців лежить у Конгресі, він таки розглядає.

«Це необов'язковий законопроект, це цілком моє рішення. Вони приймають його повністю з моєї волі і припиняють його повністю з неї», — зауважив президент США.

РЕКЛАМА

Раніше Трамп зізнався, що не знає, як закінчувати війну в Україні.

308

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пиріг, фото скріншот відео

«Найпростіший ягідний пиріг у світі» від телеведучого Олександра Попова: неймовірно смачний й «виглядає казково»

Як очистити унітаз&nbsp;— Способи очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Очищаємо унітаз зсередини: названо ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу

Ганна Саліванчук відпочиває із синами. Фото&nbsp;— Instagram

Соромно: мережа відреагувала на сексуальні танці популярної акторки

Огірки ростуть краще після підживлення аспірином, фото з відкритих джерел

Дайте огіркам ці таблетки — і збирайте врожай до осені

Наступний матеріал
Новини партнерів