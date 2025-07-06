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Трамп зізнався, що не знає, як закінчувати війну в Україні

18:24 6 липня 2025
Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе він покласти край війні росії проти України. Це значно відрізняється від його обіцянки швидко припинити конфлікт, яку він дав під час передвиборчої кампанії.

«Я не знаю. Я не можу сказати, чи це станеться», — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, коли його запитали, чи впевнений він, що зможе покласти край бойовим діям.

На запитання, чи є припинення війни пріоритетом, президент відповів: «Так. Я хотів би, щоб це сталося», пише видання Politico.

Протягом передвиборчої кампанії Трамп обіцяв покласти край бойовим діям між двома країнами в перший же день свого президентства. Коли це не вдалося, назвав обіцянку «перебільшенням».

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Також Дональд Трамп намагався стати посередником в укладенні мирної угоди між двома країнами. Але не раз погрожував відмовитися від цієї ролі через своє розчарування тривалими бойовими діями.

Днями Трамп провів телефонні переговори з путіним і Володимиром Зеленським. Останні здаюся більш продуктивними, судячи з допису українського президента в соціальних мережах та його коментарів журналістам.

Перед цим Пентагон призупинив постачання зброї в Україну, посилаючись на занепокоєння тим, що запаси боєприпасів США надто зменшилися.

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Однак навіть улюблена газета New York Post Трампа закликала озброїти Київ.

«Після вашого заклику до миру путін завдав найбільшого за всю війну удару безпілотниками та ракетами по Україні. То чому ж, пане президенте, ваша адміністрація карає Україну?» — зазначили журналісти.

Нагадаємо, ЗМІ назвали участь Трампа у закінченні російсько-української війни «самим некомпетентним мирним процесом в історії».

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