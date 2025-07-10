Неважко здогадатися, як воно опинилося у росії: в окупантів помічена зброя з Балкан

Величезні втрати російських окупантів у зброї змушують їх відправляти на передову рідкісні зразки. Але навіть їх не вистачає, і тому доводиться використовувати імпортні зразки, які потрапляють до російської армії невідомими шляхами.

ВІДЕО ДНЯ

Так, телеграм-канал «Водограй» виявив на озброєнні росіян 120-мм югославський легкий міномет M74 виробництва боснійської компанії BNT, а також югославські 120-мм міни M62P3 у розпорядженні мінометників в рф. «Неважко здогадатися, яким чином ця зброя опинилась у росії», — стверджує «Водограй».

Югославська міна 120-мм M62P3

120-мм міномет М75 виробництва ще Югославії є досить вдалим зразком зброї, характеризується малою масою, значною дальністю стрільби, гарною маневреністю вогню, високою скорострільністю та мобільністю завдяки різним варіантам транспортування (від буксирування автомобілем на власному шасі до гужового транспорту).

РЕКЛАМА

Максимальна дальність стрільби М-75 становить 9 400 метрів, що разом із малою вагою 120 кг робить його цінним придбанням для піхоти. Також міномет має високу скорострільність — до 15 пострілів за хвилину. При цьому час переведення з транспортного в бойове положення і назад відбувається лише за 30 секунд, що дозволяє швидко розгорнути зброю, зробити низку пострілів і оперативно покинути бойову позицію. Така швидкість забезпечується як малою вагою, так і великим розрахунком міномета, що становить 5 осіб.

Використовувана в росії міна M62P3 (М62П3) розроблена Сербією і оснащена ударно-фугасним підривником з краплеподібним осколковим корпусом і 12-кілеподіним оперенням. Основний корпус M62P3 наповнюється зарядом вибухівки приблизно у 2,5 кг тротилу. Боєприпас випускався й досі випускається у таких країнах, як Югославія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Сербія.

Також раніше «ФАКТИ» розповідали, що російські окупанти активно використовують північнокорейські міномети різних калібрів, зокрема нестандартний 140 мм.

РЕКЛАМА

200

Читайте нас у Facebook