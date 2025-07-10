Росіяни вдарили по Києву балістикою, крилатими ракетами та «Шахедами»: як відпрацювала ППО

Під час атаки з повітря, яку росіяни розпочали напередодні о 18:00, противник застосував 415 засобів повітряного нападу. Основний напрямок атаки — Київ, де є жертви, постраждалі та руйнування.

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В Повітряних силах ЗСУ уточнили, що столичний регіон атакували:

397 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово (рф). Близько 200 із засобів нападу — «Шахеди»;

8 балістичними ракетами «Іскандер-М» із Брянської обл. (рф);

6 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. (рф);

4 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. (рф).

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:

164 ворожі БпЛА типу Shahed;

8 балістичних ракет Іскандер-М;

6 крилатих ракет Х-101.

Ще 204 дрони/ракети — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих — на 23 локаціях», — додали в ПС ЗСУ.

До речі, в Повітряних силах попереджають про групи ворожих БпЛА, які летять повз Прилуки та Остер у напрямку Київщини.

Нагадаємо, що напередодні ворог використав рекордну кількість засобів нападу, атакуючи Волинську область, зокрема, місто Луцьк. На регіон летіли 728 ударних БпЛА, 7 крилатих ракет «Х-101"/"Іскандер-К» та 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

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Фото ДСНС

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