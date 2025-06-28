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- 28.06 21:30 «Розжують і виплюнуть»: Бен Аффлек відреагував на чутки про новий роман Лопес
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«Розжують і виплюнуть»: Бен Аффлек відреагував на чутки про новий роман Лопес
У Дженніфер Лопес, яка пережила розлуку з Беном Аффлеком, новий роман — з колегою по знімальному майданчику Бреттом Голдштейном. Однак те, що може стати її новим щастям, спонукало колишнього чоловіка артистки Бена Аффлека зробити несподіване різке попередження, пише Marca.
Нещодавно 55-річну Дженніфер Лопес бачили з 44-річним Голдштейном на вечірці в Домініканській Республіці з нагоди завершення зйомок у комедії «Службовий роман». Після романтичної вечері пара нібито вирушила, щоб насолодитися миттю.
Це перший випадок, коли артистка має романтичний зв'язок з кимось після її публічного розлучення з Аффлеком. Кажуть, що Бен знає про ці нові стосунки і, як повідомляється, надіслав кілька порад новому партнеру Лопес.
«Він знає, що відбувається між нею та Бреттом, і не хоче позбавляти Дженніфер права робити все, що їй заманеться, але він вважає, що Бретту слід піти, якщо він знає, що для нього добре, бо він явно занадто зачарований Дженніфер, щоб бачити, що з ним відбувається. Дженніфер сувора з хлопцями, і Бен може це підтвердити», — сказав інсайдер.
Крім того, джерела онлайн-видання розповіли, що Аффлек «співчуває Бретту, він бачить, що він хороший, скромний персонаж, якого… розжують і виплюнуть».
Відомий актор неодноразово заявляв, що розлучення з Дженніфер Гарнер було найгіршою помилкою в його житті, залишивши таким чином стосунки з Дженніфер Лопес на задньому плані.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Бен Аффлек «залишився ні з чим», бо одну Дженніфер втратив, а іншу не зміг повернути.465
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