Якнайшвидше: Макрон у телефонній розмові закликав путіна до припинення вогню в Україні

Єлисейський палац оголосив у своєму прес-релізі, що 1 липня путін провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, який закликав Китай завадити участі КНДР у війні в Україні. Президент Франції обговорив з російським диктатором війну в Україні та іранську ядерну програму. Це перші телефонні переговори між ними з 2022 року та вторгненням військ Кремля в Україну, пише BFMTV.

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Під час спілкування Еммануель Макрон «підкреслив незмінну підтримку Франції суверенітету та територіальної цілісності України».

«Він закликав якнайшвидше встановити перемир'я та розпочати переговори між Україною та Росією для надійного та тривалого врегулювання конфлікту», — йдеться в повідомленні французької президентської адміністрації.

Зі свого боку, заявили пропагандистські російські ЗМІ, путін «підкреслив, що український конфлікт є прямим наслідком політики західних держав».

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«путін попередив свого французького колегу, що мирна угода в Україні має бути довгостроковою», - зазначили вони.

Як повідомило «Суспільне», після телефонної розмови з главою кремля Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Розмова між Макроном і Зеленським пройшла конструктивно. Президент Франції ознайомив українського колегу з деталями своєї бесіди. Позиція кремля залишилася незмінною — путін не демонструє готовності до завершення війни.

Додамо, що більшість західних лідерів розірвали відносини з путіним з початку вторгнення в Україну. У листопаді 2024 року диктатор висловив жаль, що західні лідери «перестали телефонувати» йому.

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Раніше повідомлялося про чергові маніпулятивні заяви путіна щодо України. Зокрема російський диктатор сказав, що «ми не починали війну».

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