Кейт Миддлтон скоро припинить з’являтися на публіці: що трапилось

Незважаючи на те, що нещодавно принцеса Уельська відвідала церемонію вручення Ордену Підв'язки, у найближчі місяці британці дуже рідко бачитимуть майбутню королеву на публіці. Про це пише видання «Королівський інсайдер».

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«На найближчі місяці принцеса Уельська Кейт Міддлтон скасовує більшість появ на публіці. Її раптове зникнення з горизонту — далеко не випадковість, а дуже продумане рішення», — зазначає медіа.

«Найголовніше — одужання Кейт… До кінця року вона зменшить оберти. Я буду здивований, якщо протягом наступних трьох місяців ми побачимо її більше ніж три рази», — розповів журналістам колишній придворний.

Фото: Cover Image

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Видання нагадує, що нещодавно Кейт Міддлтон несподівано пропустила королівські перегони на конях в Аскоті через наслідки лікування раку. Принцеса Уельська в останній момент вирішила відмовитись від своєї участі. Це було пов'язано з тим, що, незважаючи на те, що в неї настала ремісія, Кетрін все ще потрібен час, щоб увійти до колишнього робочого режиму.

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Цей випадок став сигналом для того, щоб Кейт переглянула графік, маючи намір суттєво скоротити кількість публічних заходів до кінця поточного року.

Інсайдери доповнюють, що зміни пов'язані як з емоційним, так і з фізичним навантаженням. Незважаючи на завершення курсу лікування від онкології, участь у суспільному житті все ж таки їй дається важко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, від яких традицій відмовиться принц Вільям, коли зійде на престол, і від якої речі відмовиться, навіть всупереч очікування майбутніх підданих.

Фото: Cover Image

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