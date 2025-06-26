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Кейт Миддлтон скоро припинить з’являтися на публіці: що трапилось

13:53 26 червня 2025
Кейт Міддлтон припинить з&#39;являтися на публіці&nbsp;— Фото: Cover Image

Незважаючи на те, що нещодавно принцеса Уельська відвідала церемонію вручення Ордену Підв'язки, у найближчі місяці британці дуже рідко бачитимуть майбутню королеву на публіці. Про це пише видання «Королівський інсайдер».

«На найближчі місяці принцеса Уельська Кейт Міддлтон скасовує більшість появ на публіці. Її раптове зникнення з горизонту — далеко не випадковість, а дуже продумане рішення», — зазначає медіа.

«Найголовніше — одужання Кейт… До кінця року вона зменшить оберти. Я буду здивований, якщо протягом наступних трьох місяців ми побачимо її більше ніж три рази», — розповів журналістам колишній придворний.

Фото: Cover Image

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Видання нагадує, що нещодавно Кейт Міддлтон несподівано пропустила королівські перегони на конях в Аскоті через наслідки лікування раку. Принцеса Уельська в останній момент вирішила відмовитись від своєї участі. Це було пов'язано з тим, що, незважаючи на те, що в неї настала ремісія, Кетрін все ще потрібен час, щоб увійти до колишнього робочого режиму.

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Цей випадок став сигналом для того, щоб Кейт переглянула графік, маючи намір суттєво скоротити кількість публічних заходів до кінця поточного року.

Інсайдери доповнюють, що зміни пов'язані як з емоційним, так і з фізичним навантаженням. Незважаючи на завершення курсу лікування від онкології, участь у суспільному житті все ж таки їй дається важко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, від яких традицій відмовиться принц Вільям, коли зійде на престол, і від якої речі відмовиться, навіть всупереч очікування майбутніх підданих.

Фото: Cover Image

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