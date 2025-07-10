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Стрільцям — «Королева Кубків», Левам — «Туз Пентаклів», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 11 липня
В четвер, 10 липня, Всесвіт готує дуже щедру нагороду для представників деяких знаків Зодіаку. А чого чекати всім людям в останній робочий день тижня розповіли карти Таро, пише slovofraza.com.
Козеріг — «Лицар Мечів»
Ваша боротьба добігає кінця, починається фаза оновлення. Відпустіть напругу та зосередьтесь на нових цілях. Порада карт: Завтра продовжуйте рухатися вперед — з легкістю та вірою в себе.
Водолій — «Десятка Кубків»
П'ятниця стане гармонійним і радісним днем, наповненим душевним теплом. Порада карт: Завтра вашим завданням буде цінувати те, що ви вже маєте. Гармонія вимагає уваги та подяки.
Риби — «Дев'ятка Пентаклів»
П'ятниця обіцяє несподіваний прибуток або приємний бонус. Можливо, вас відзначать за колишній вчинок. Порада карт: Завтра варто показати, що ви готові до наступного етапу життя, і Всесвіт вас підтримає.
Овен — «Маг»
На вас чекає напружений, але продуктивний день, що вимагає концентрації та винахідливості. Порада карт: Завтра для вас головне — зберігати віру в себе і не боятися проявити ініціативу.
Телець — «Король Жезлів»
П'ятниця принесе приплив енергії та впевненості. Важливо вміти володіти своїми силами. Порада карт: Завтра використовуйте свою силу для творення, а не для тиску, і тоді день принесе свої плоди.
Близнюки — «Дев'ятка Кубків»
Ви нарешті відчуєте полегшення після емоційного спаду, повертаючись до спокою та позитиву. Порада карт: Завтра не бійтеся говорити про свої почуття — це піде вам на користь.
Рак — «П'ятірка Жезлів»
Ви зіштовхнетеся із ситуацією, в якій доведеться зробити непростий вибір. Порада карт: Завтра не бійтеся просити підтримки — поряд є люди, які готові допомогти.
Лев — «Туз Пентаклів»
Рекомендується звернути увагу на внутрішню рівновагу та відновити її. Порада карт: Завтра для вас головним буде не розмінюватися на дрібниці і не піддаватися паніці.
Діва — «Імператриця»
Вам слід бути особливо уважними до своїх слів та дій, проявивши доброту та емпатію. Порада карт: Завтра варто пам'ятати: ваш шлях до внутрішньої гармонії — доброта до інших та любов.
Терези — «Шістка Жезлів»
Ви відчуєте смак заслуженої перемоги, але це лише проміжний тріумф. Порада карт: На вас чекають великі звершення — але тільки за умови, що ви не заспокоїтеся зарано.
Скорпіон — «Сила»
Вам доведеться стати справжнім взірцем внутрішньої рівноваги. Поради карт: Завтра не втрачайте переваги навіть у найгостріших ситуаціях. Саме це зробить вас переможцем у будь-яких обставинах.
Стрілець — «Королева Кубків»
П'ятниця стане емоційно насиченим днем, з можливими коливаннями настрою. Порада карт: Завтра намагайтесь приділити увагу своїй душі — вона дуже чекає на це.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку.400
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