Це тріумф: шанувальники Меган Маркл відзначили її нове досягнення

У Меган Маркл, чиє фото викликало гарячі суперечки у соцмережі, вражаюче досягнення: 43-річна герцогиня Сассекська тепер має чотири мільйони підписників в інстаграмі. Це є значною цифрою, враховуючи те, що вона створила свій обліковий запис лише сім місяців тому.

ВІДЕО ДНЯ

Хоча Меган, яка залишила королівське життя разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі у 2020 році та переїхала до Америки, сама не опублікувала новину, багато її шанувальників помітили нову віху герцогині, яка сталася лише через кілька днів після того, як вона показала кілька фотографій з нагоди Дня незалежності США. Серед них були фотографії кексів, які герцогиня приготувала з Гаррі та їхніми двома дітьми, шестирічним принцом Арчі та чотирирічною принцесою Лілібет, у їхньому будинку в Монтесіто, пише Express.

Меган також поділилася світлиною зі свого другого побачення з 40-річним Гаррі, яке відбулося 4 липня 2016 року, розповівши, що він приніс їй маленький кекс на честь Дня незалежності Америки.

З нагоди досягнення чотирьох мільйонів підписників в інстаграмі шанувальники Меган привітали та похвалили її також у мережі X.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Меган Маркл та принц Гаррі поділилися щемливим моментом зародження стосунків.

Фото Getty Images

РЕКЛАМА

167

Читайте нас у Facebook