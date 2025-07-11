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В Україні можливі затримки із виплатою соцдопомоги: експерт пояснив, із чим це пов'язано

10:28 11 липня 2025
Пенсійний експерт Сергій Коробкін не виключає затримок із виплатою соцвиплат

З 1 липня Пенсійний фонд України (ПФУ) перебрав від органів соцзахисту функції призначення та виплати соціальних допомог. Пенсійний експерт Сергій Коробкін попереджає про можливі затримки, пише «На пенсії».

«Передбачено масштабну роботу з передачі всіх особових справ із управлінь соцзахисту до Пенсійного фонду і в електронному, і в паперовому форматі. Потрібно виконати ще багато технічної роботи. Адже вже з 1 липня Пенсійний фонд забезпечуватиме призначення і виплату соцдопомоги», — зазначає він.

До 1 вересня 2025 року також потрібно оновити онлайн-сервіси для оформлення соцвиплат. Коробкін зазначає, що такі масштабні зміни за короткий термін можуть спричинити тимчасові труднощі.

Це означає, що деякі отримувачі або ті, хто тільки оформлює соціальні виплати, можуть зіткнутися із затримками з оформленням чи переоформленням рошових виплат.

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«Схожа ситуація була, коли 2022 року Пенсійному фонду передали функції з призначення субсидій», — зазначив Коробкін.

Як писали «ФАКТИ», українцям спростять доступ до допомоги від ООН та інших організацій.

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