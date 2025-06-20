Прожитковий мінімум у липні: чи зростуть пенсії, соціальні виплати та зарплати

У 2025 році прожитковий мінімум в Україні залишається на рівні 2024 року, що означає відсутність змін у соціальних виплатах та пенсіях, які від нього залежать, інформують Новини.LIVE.

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Прожитковий мінімум — це вартість базових товарів та послуг, необхідних для життя. Він встановлений для різних категорій населення:

• Працездатні: 3 028 грн

• Непрацездатні: 2 361 грн

• Діти до 6 років: 2 563 грн

• Діти від 6 до 18 років: 3 196 грн

Підвищення прожиткового мінімуму наразі не планується. Уряд може переглянути це питання після першого півріччя 2025 року, якщо економічна ситуація покращиться.

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Цей показник є ключовим, оскільки впливає на розмір мінімальних пенсій, допомоги малозабезпеченим, аліментів, допомоги по безробіттю, а також на деякі податкові пільги та адміністративні штрафи.

Зазначимо, що мінімальна зарплата у 2025 році також залишається на рівні 8 000 гривень на місяць, без планів щодо її підвищення.

Як писали «ФАКТИ», з початку липня в Україні запровадять єдину базову виплату у розмірі 4 500 гривень замість кількох окремих допомог малозабезпеченим сім’ям, пенсіонерам без стажу, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям.

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