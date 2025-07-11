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Ворожі безпілотники атакували будівлю ТЦК в Одесі, — ЗМІ (фото, відео)

11:33 11 липня 2025
Російські безпілотники атакували будівлю ТЦК в Одесі

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто атакували російські безпілотники, інформує Суспільне.

Перший вибух в Одесі пролунав близько 9:47. Подальші вибухи лунали близько 9:53. Повітряну тривогу оголосили о 9:19. У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА та їхній напрямок в бік Одеси. Відбій дали о 10:08.

Було чути не менше пʼяти вибухів.

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Видання РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляють, що окупанти вдарили «шахедом» по будівлі ТЦК в Одесі.

Місцеві одеські пабліки пишуть, що дрони падали з великої висоти під час масованої атаки на місто сьогодні. Після вибухів спалахнули пожежі.

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Повідомляється також, що прилетіло по стайні в Одесі. Коні сильно поранені. Один кінь загинув.

Як писали «ФАКТИ», вночі та вранці ворог атакував Миколаїв, Чугуїв, Суми та Харків. В Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що цієї ночі росіяни пошкодили три медзаклади на Харківщині: пологовий будинок, стоматологічну поліклініку та міську лікарню.

У пологовому пошкоджено понад 40 вікон, планується евакуація пацієнтів до іншого закладу. Жінки з дітьми та медичні працівники — цілі. Стоматологічна поліклініка зазнала значних руйнувань та не підлягає відновленню — в будівлю між першим і другим поверхами влучив «шахед». Там також без постраждалих.

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