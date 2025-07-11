Вночі дрони ворога атакували Миколаїв та Чугуїв, а під ранок ударили по Сумах та Харкову (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Близько 05:25 у Харкові пролунали три вибухи. Загарбники атакувала місто ударними безпілотниками. Щонайменше дев'ятеро людей постраждали. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Під удар потрапив центр міста. Внаслідок ударів вилетіли шибки у медзакладі.

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Як повідомили в ДСНС, вранці ворог атакував Салтівський район Харкова.

«Внаслідок ударів сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку. Загальна площа займання — близько 50 кв. м. Пошкоджені житлові будинки, пологовий будинок, крамниці, гараж та авто. Попередньо — 9 постраждалих», — йдеться у повідомленні.

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Також вибухи пролунали в Сумах. Це сталося близько п'ятої години ранку, коли в області вже кілька годин тривала повітряна тривога. Росіяни атакували дронами територію Сумської громади, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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«На щастя, внаслідок ранкової масованої атаки російських БпЛА обійшлося без жертв та постраждалих. Ворог близько 5:00 протягом 15 хвилин атакував Сумську громаду шістьма безпілотниками. Є пошкодження нежитлових приміщень. Триває обстеження», — написав він.

Також вночі з десяток вибухів пролунали у Чугуївській громаді Харківської області. Це сталося близько 01:20. У центральній частині міста були зруйновані два приватні будинки, суттєво пошкоджені будинки навколо. Значних пошкоджень зазнала будівля Чугуївської міської лікарні. Внаслідок влучань є троє постраждалих. Про це повідомила мерка міста Галина Мінаєва.

За її словами, ще в одному з мікрорайонів міста внаслідок атаки дронів є пошкодження приватних домоволодінь.

За словами керівника ОВА Олега Синєгубова, шість безпілотників у Чугуєві влучили також по промисловому підприємству, виникла пожежа. Серед постраждалих — 65-річна жінка.

Вибухи також було чути і в Миколаєві. Внаслідок атаки виникла пожежа на околицях міста. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, агресор вдарив безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа.

«Бив ворог і по Нікопольщині — самому Нікополю і Марганецькій громаді. Застосовував FPV-дрони, важку артилерію та РСЗВ „Град“. Пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач. Виникло займання. Всюди — без загиблих і постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше ворог масовано атакував столицю. Як повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко, станом на 08:00 11 липня кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу 10 липня зросла до 28 людей, серед них вже двоє неповнолітніх.

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