Це капець: мережа відреагувала на подробиці зйомок «Холостяка»

Стартували зйомки чотирнадцятого сезону популярного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, його головним героєм став популярний актор, учасник проєкту «Танці з зірками» Тарас Цимбалюк. Вже відзнята Перша вечірка, на якій за сценарієм дівчата вперше знайомляться з Холостяком. Відомо, що робота над нею йшла у одному з заміських комплексів Києва та тривала тридцять годин. Про це йдеться на офіційній сторінці проєкта у соціальній мережі.

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«Перша вечірка «Холостяка» — завжди хвилюючий момент для нас, — написали під світлинами зі зйомок. — «У вас не буде другого шансу, щоб справити перше враження». Ця фраза неперевершеної Коко Шанель дуже влучно передає стан усіх учасників процесу: і Холостяка, і героїнь, і навіть творчої команди.

30 годин — найдовший знімальний етап проєкту, який одночасно став і романтичною пригодою, і найбільшим випробуванням. Перші «привіт», перші одкровення, перші «прощавай». І перша «хімія», яку ми ретельно фіксуємо, аби цієї осені ви знов згадали, що з любов’ю можливо все!"

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Шанувальники романтичного шоу висловилися на підтримку, хоча були й ти, хто вважає недоречним під час війни подібні проєкти.

«Буде вогняний сезон, я дуже чекаю, — поділилися сподіваннями. - Думаю, буде чим відволікатись від новин».

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«Повна маячня, жодна пара не лишилась разом!» — натякнули на те, що всі переможниці проєкту розставалися з Холостяками".

«Паралельний світ», — додали у коментарях.

«Це буде другий сезон, який я напевно буду дивитися після самого першого, з Максом Чмерковським», — зауважили шанувальники.

«Господи, який же це капець», — відреагували у мережі.

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Раніше Холостяк Нікіта Добринін звернувся до мережі.

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