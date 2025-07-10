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Шоу-бізнес

Торгував в сільському магазині: емоційний допис популярного телеведучого підкорив Instagram

19:15 10 липня 2025
Григорій Решетник згадав дитинство у селі

Популярний телеведучий Григорій Решетнік, який не стримав почуття, несподівано звернувся до Мережі. Відомо, що зараз відбуваються зйомки чотирнадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», де Григорій — постійний ведучий. Робота над проєктом проходить, у тому числі, і в селі. На своїй сторінці у соціальній мережі ведучий поділився спогадами про своє дитинство, яке пройшло саме у селі.

- Усі свої літні канікули я проводив у дідуся та бабусі в селі, — написал Григорій. — Я робив усе: копав городи та картоплю, сапав соняшники та буряки, косив траву та складав сіно, збирав фрукти та робив сік, варення, пас корів і годував свиней, курей, завдяки дідусеві навчився їздити на мотоциклі, та торгував в сільському магазині, де працювала бабуся… словом до роботи привчений був змалечку.

А ще кожного вечора, споглядаючи на просторі сільські краєвиди — я мріяв… Мріяв про досягнення, успіх, визнання. Проте, що колись я таки поїду до загадкової та незвіданої столиці — буду там вчитися, працювати на телебаченні та спробую таки чогось досягти.

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Підписники відреагували на допис та подякували за спогади.

- Обожнюю такі історії, — написала акторка Наталка Денисенко.

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- Село — це справжня Душа, — прокоментували у відповідь. — Тому цей Холостяк має бути теж справжнім!

- Дякую вам за щирість, — відреагували у мережі.

Нагадаємо, головним героєм 14 сезону «Холостяка» став актор Тарас Цимбалюк.

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