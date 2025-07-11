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Поворотний момент: на вихідних 12 та 13 липня успіх чекає на п'ять знаків зодіаку
В останній робочий день тижня астрологи радять довіряти своїй інтуїції та не боятися змінювати плани на ходу. А що чекає на знаки зодіаку на вихідні, 12 та 13 липня, і кому пощастить найбільше, розповідає гороскоп сайту slovofraza.com.
Знавці зірок рекомендують діяти з упевненістю та не боятися трохи відійти від звичного сценарію.
Лев
Для Левів у наступні вихідні настає момент внутрішнього та зовнішнього прориву. На них може чекати несподівана зустріч із людиною, яка надихне на новий етап. Це гарний час, щоб проявити себе на будь-якій ниві. У ці дні особливо важливо слухати як розум, а й серце.
Стрілець
Стрільці відчують приплив життєвої енергії та інтерес до нових вражень. Відмінний час для поїздок та несподіваних зустрічей. Може хтось із минулого знову нагадати про себе — прислухайтеся до його пропозиції. Можливо вигідне співробітництво там, звідки ви не очікували. Головне — не прогаяти шанс.
Близнюки
Близнюки будуть на коні, відчують емоційне перезавантаження. Можливі цікаві знайомства. До них тягнуться люди. Варто це скористатися — навіть невелика ініціатива може перерости у щось серйозне. Також вас можуть порадувати новини, пов'язані з кар'єрою чи освітою.
Овен
Для Овнів вихідні будуть насиченими та продуктивними. Ви відчуєте приплив сил та бажання діяти, не відкладаючи. Успіх супроводжуватиме навіть у найрутинніших завданнях. Можливо, ви успішно вирішите конфліктну ситуацію, зробивши перший крок. Головне — не втрачати віри в себе, навіть якщо щось одразу не виходить.
Терези
Терезам вихідні принесуть внутрішній спокій та відчуття, що все йде правильно та в потрібному напрямку. Особливо вдалими будуть зустрічі з друзями та родичами. Це чудовий час для відновлення балансу в житті: перегляду пріоритетів та піклування про себе. Варто прислухатися до знаків та дотримуватися інтуїції.
А що обіцяють знакам зодіаку у вихідні знавці східної астрології, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».1032
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