Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на 7 — 13 липня, розповіли, яким буде день 11 липня. Це день, коли важливо довіряти своїй інтуїції та не боятися змінювати плани на ходу, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг

Зменшіть темп і загляніть всередину себе. Можливі емоційні сплески в особистих стосунках. На роботі не бійтеся коригувати рішення. День вдалий для планування, але не для остаточних висновків. Прислухайтеся до здоров'я. Вечір проведіть наодинці із собою чи близькими.

Водолій

Чекайте на сюрпризи від близьких. День може початися спокійно, але набути несподіваного обороту. Займайтеся творчістю та змінюйте обстановку. Набути ясності у справах допоможуть важкі розмови. Обговоріть теми, що давно уникаються, в особистому житті. Дозвольте подіям розвиватись природно.

Риби

День буде емоційно насиченим. Ваша чутливість допоможе вловити важливі сигнали, якщо не піддаватися метушні. Добре підходять духовні практики, медитація та тихі прогулянки. Дослухайтеся до знаків долі. У стосунках можливий прорив. Довіряйте серцю.

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Овен

П'ятниця подарує активність та бурю емоцій. Можливі несподівані повороти в особистому житті. Не намагайтеся все контролювати. Імовірна приємна зустріч чи розмова, яка все розставить по місцях. День підходить для творчості та спонтанних пропозицій.

Телець

Присвятіть день собі та своїм відчуттям. Розберіться з давно відкладеними розмовами чи рішеннями. Наведіть порядок у домі та думках. Будьте стримані у фінансах. У другій половині дня захочеться усамітнення. Не піддавайтеся впливу чужих емоцій.

Близнюки

П'ятниця обіцяє насичене спілкування. День хороший для зустрічей та обміну ідеями, але ретельно обирайте співрозмовників. Можливі конфлікти через недомовленість. Не уникайте відповідальності. З'явиться шанс дізнатися про щось важливе. Вечір проведіть легко та надихаюче.

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Рак

День принесе сильні емоційні коливання, особливо у стосунках. Можливі загострення почуттів чи ревнощі — це тимчасово. Приділіть увагу сім'ї. У фінансовому плані можливі приємні сюрпризи. Проявляйте турботу до себе та інших.

Лев

Важливо дослухатися до внутрішнього голосу. Несподівані зміни у справах підуть на користь, якщо не чіплятися за старе. Не ігноруйте бажання щось кардинально змінити. У особистих стосунках можлива пристрасть. Шукайте нові точки зростання. День вдалий для прогулянок.

Діва

Будьте уважні до деталей. Можуть випливти старі недоліки на роботі. У особистому житті уникайте самокритики. День підходить для наведення ладу в думках. Можливий важливий контакт із давно забутою людиною. Вечір проведіть у тиші чи за улюбленою справою.

Терези

Має бути день рішень. Ваша нерішучість може заважати, але сьогодні варто зробити вибір. Можливі несподівані розмови. Не ризикуйте у фінансах. Приділіть увагу балансу між роботою та особистим життям. Увечері займіться чимось естетичним для рівноваги.

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Скорпіон

П'ятниця принесе сильний енергетичний заряд. Направляйте його в конструктивне русло. Стримуйте імпульси ревнощів та агресії. День може дати важливу підказку. У роботі з’являться нові ідеї. Особисте життя може зробити сюрприз. Зніміть напругу спортом.

Стрілець

Цей день — вікно можливостей, особливо у спілкуванні. Плануйте, знайомтеся, підписуйте документи, але не піддавайтесь сумнівам. Поставте собі запитання: що я можу зробити сьогодні? Імовірна несподівана зустріч чи повідомлення. Вечір ідеальний для коротких мандрівок. Зберігайте легкість та гумор.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як перехід Урану до Близнюків 7 липня вплине на долю знаків зодіаку.

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