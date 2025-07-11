Футболіст «Шахтаря» та збірної України у свій день народження став батьком (фото)

Футболіст «Шахтаря» та збірної України Єгор Назарина, який напередодні брав участь у побитті гірниками фінського «Ільвеса» (6:0), став батьком, повідомляє пресслужба донецького клубу.

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Дружина півзахисника Каріна народила футболістові (в день його 28-річчя!) доньку, якій щасливі батьки дали ім'я Адріана. Зріст малечі — 53 см, вага — 3750 г.

«Найголовніший подарунок і найщасливіший день у моєму житті. Ми довго чекали на цей момент і, слава Богу, наша мрія здійснилася. Дякую тобі, кохана. Я безмежно вас люблю!», — розповів Єгор Назарина у коментарі пресслужбі.

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Нагадаємо, що уродженець Прилук Чернігівської області Назаріна, окрім «Шахтаря», встиг пограти за «Дніпро», бельгійський «Антверпен», «Карпати» та «Зорю». У футболці збірної України півзахисник провів 3 матчі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Шахтаря» та збірної України Георгій Судаков стане батьком вдруге.

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Фото uaf.ua, Instagram

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