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Футболіст «Шахтаря» та збірної України у свій день народження став батьком (фото)
Футболіст «Шахтаря» та збірної України Єгор Назарина, який напередодні брав участь у побитті гірниками фінського «Ільвеса» (6:0), став батьком, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Дружина півзахисника Каріна народила футболістові (в день його 28-річчя!) доньку, якій щасливі батьки дали ім'я Адріана. Зріст малечі — 53 см, вага — 3750 г.
«Найголовніший подарунок і найщасливіший день у моєму житті. Ми довго чекали на цей момент і, слава Богу, наша мрія здійснилася. Дякую тобі, кохана. Я безмежно вас люблю!», — розповів Єгор Назарина у коментарі пресслужбі.
Нагадаємо, що уродженець Прилук Чернігівської області Назаріна, окрім «Шахтаря», встиг пограти за «Дніпро», бельгійський «Антверпен», «Карпати» та «Зорю». У футболці збірної України півзахисник провів 3 матчі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Шахтаря» та збірної України Георгій Судаков стане батьком вдруге.
Фото uaf.ua, Instagram129
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