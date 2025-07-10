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«Шахтар» з шістьма голами бразильців розшматував віцечемпіона Фінляндії: відеоогляд матчу відбору Ліги Європи
У четвер, 10 червня, володар Кубка України «Шахтар» провів на стадіоні «Стожица» у столиці Словенії Любляні номінально домашній матч 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти віцечемпіона Фінляндії «Ільвеса».
Ліга Європи. 1-й відбірний раунд. Перший матч
«Шахтар» (Україна) — «Ільвес» (Фінляндія) — 6:0
«Шахтар»: Різник, Конопля (Вінісіус, 72), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Бондаренко (Педріньо, 58), Марлон (Назарина, 85), Судаков (Очеретько, 58), Аліссон, Кевін, Еліас (Невертон, 72)
Голи: Аліссон (26, 48), Еліас (43), Кевін (74), Педріньо (88), Невертон (90).
Футболісти донецького клубу не стали псувати своєму новому наставнику 38-річному турку Арді Турану офіційний дебют на чолі команди та зусиллями бразильців Аліссона, Еліаса, Кевіна, Педріньо та Невертона відвантажили команді з Тампере шість м'ячів, практично забезпечивши собі вихід у наступний раунд турніру.
До речі, до поєдинку з «Ільвесом» «Шахтар» не перемагав у єврокубках з великим рахунком з вересня 2022 року, коли розгромив у Лізі чемпіонів німецький «Лейпциг» (4:1).
1:0 Аліссон (26-а хв.)
2:0 Еліас (43-а хв.)
3:0 Аліссон (48-а хв.)
4:0 Кевін (74-а хв.)
5:0 Педріньо (88-а хв.)
6:0 Невертон (90-а хв.)
Зутріч у відповідь суперників відбудеться 17 липня у Тампере.
Нагадаємо, що у разі успішного проходження фінського бар'єру «Шахтар» у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з турецьким «Бешикташем», а у випадку невдачі — у відборі Ліги конференцій з АЗ з Нідерландів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» програло в спарингу віцечемпіону Данії «Мідтьюлланду».
Фото ФК «Шахтар»6
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