Чи повинні мобілізовані ФОПи сплачувати податки під час служби: податкова служба роз’яснила

Фізичні особи-підприємці (ФОП), які перебувають на військовій службі, звільняються від сплати податків та подання звітності на час служби. Набрали чинності відповідні зміни до Податкового кодексу (закон від 18.06.2025 № 4505-ІХ), повідомили у Податковій службі.

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У відомстві зазначили, що на час служби ФОПи не повинні платити:

- податок на доходи фізичних осіб,

- єдиний податок

- військовий збір,

- ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.

Податкова (ДПС) автоматично звільняє від сплати цих податків на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Якщо даних у Реєстрі немає, то ФОП може подати заяву й копії підтверджувальних документів самостійно до податкової.

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ДПС не буде нараховувати авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту. Якщо такі суми вже були нараховані — вони підлягають анулюванню.

Якщо ФОП було виключено з реєстру платників єдиного податку через несплату податкових зобов’язань під час мобілізації або служби за контрактом — його буде поновлено автоматично.

Також мобілізовані ФОПи, які провадять незалежну професійну діяльність/члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, інформація щодо яких наявна в Реєстрі, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ на весь строк їх військової служби, зокрема і військової служби за контрактом.

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За період мобілізації платника єдиного внеску нараховані суми штрафних санкцій та пені підлягають скасуванню за звітні періоди включно до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому контролюючим органом отримані відомості про мобілізацію платника єдиного внеску.

Якщо ФОП має найманих працівників — він може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату працівникам. ЄСВ у такому випадку нараховує уповноважена особа, а сплатити його ФОП може протягом 180 днів після демобілізації — без штрафів.

Звітність з ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені.

Якщо виникли порушення до початку служби або під час неї (несвоєчасна сплата чи звітність) — ФОП звільняється від відповідальності, якщо виконає обов’язки у встановлені строки після демобілізації:

- звітність — до 150 днів,

- сплата — до 180 днів.



Для вирішення податкових питань мобілізованих ФОП і ветеранів у територіальних органах ДПС створені робочі групи. Контакти для самозайнятих захисників та їхніх родин можна знайти тут.



Раніше ми повідомляли про те, що підприємцям, які мобілізовані або проходять службу за контрактом, можуть списати податкові борги.

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