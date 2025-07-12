Стрільцям потрібний план дій, а Рибам краще провести день на самоті: гороскоп на 12 липня

Знавці астрології нагадують, що Місяць серйозно впливає на всі сфери нашого життя. У суботу, 12 липня, Місяць буде спадаючим. Цей день характеризується підвищеною емоційністю, чутливістю і нестабільністю.

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Необхідно звернути увагу на стан здоров’я та емоційні гойдалки. Можливі сварки з друзями чи родичами, причиною якої може стати будь-яка дрібниця. Але згодом кожний отримає по заслугах: за добро віддячать добром, а за зло — злом. Потрібно зробити висновки й, по можливості, не допускати припущених раніше помилок, радить ТСН.



Знакам зодіаку у суботу зірки радять більш відпочивати й присвятити час собі.

Овен

Не варто відповідати на неадекватну поведінку оточення. Краще вдати, що нічого не помітили. Й згодом все стане на свої місця.

Телець

Для Тельців день сприятливий для будь-яких фінансових операцій. Але потрібно планувати майбутні витрати й об’єктивно оцінити свої потреби та матеріальні можливості.

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Близнюки

Близнюкам потрібно бути дипломатичними й не дозволяти собою маніпулювати. Не варто погоджуватися робити чужу роботу та виконувати за когось з колег їхні обов’язки.

Рак

Ракам варто дотримуватися орієнтирів, які вони собі намітили. Сталість — запорука успіху, а постійні гойдалки — це просування назад. Рухайтесь вперед й ви досягнете своєї мети.

Лев

Левам потрібно оцінити ситуацію й визначити свої цілі, рухатися до яких лише чесним шляхом. Робіть все правильно, щоб уникнути неприємностей, адже правда однаково вийде назовні.

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Діва

Дівам надасться шанс поповнити запас позитивної енергії, спілкуючись з тими, у кого її завжди в надлишку. Вам буде дуже комфортно з маленькими дітьми і домашніми тваринами, це наповнить вас позитивом.

Терези

Терезам важливо довіряти не словам, а реальним справам. Як відомо, справи набагато переконливіші за будь-які гарні й барвисті промови.

Скорпіон

Не варто вступати в дискусії з людьми, які сповідують відмінну від вашої точки зору. Ви не зможете їх переконати, а нерви витратите марно. Й ще можете мати ворогів.

Стрілець

Бажанню встигнути скрізь і у всьому необхідно протиставити чіткий і скрупульозний план дій, якого рекомендується чітко дотримуватися, не відступаючи без поважних причин.

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Козоріг

Козорогам варто створити дистанцію й не піддаватись на пропозиції людей, які хочуть вас використовувати задля власної мети.

Водолій

Водоліям, через надмірну вразливість, не рекомендується читати і слухати новини. Зі зрозумілих причин вони навряд чи піднімуть вам настрій й будуть сприяти позитиву.

Риби

Рибам рекомендується провести день на самоті. В умовах усамітнення та відсутності сторонніх «подразників» можна буде знайти відповіді на важливі життєві питання. Але не варто панікувати, якщо не все вийде.

Про те, на які знаки зодіаку чекає успіх на вихідних 12 та 13 липня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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