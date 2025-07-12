Атака на Україну: в західних областях є загиблі та поранені

Вночі, 12 липня, Україна знов перебувала під масованою ракетно-дроновою атакою російських окупантів.

За попередніми даними моніторів, вночі Україну атакували від 560 до 700 дронів (шахедів та імітацій), а також понад 15 крилатих ракет Х-101 та КАБи.

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Основною ціллю ворога були західні області, але постраждали й інші регіони.

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За даними командування Повітряних сил, противник атакував 623-ма засобами повітряного нападу (597 ударними БпЛА та 26 крилатими ракетами Х-101).

Сили ППО знищили 319 ворожих дронів та 25 крилатих ракет. Крім того, 258 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ракети та 20 ударних БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих — на 19 локаціях.

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Зокрема, на Львів вперше з початку «великої» війни одночасно летіли безліч «шахедів» та ракет.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалася о 02:35. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у повітряному просторі області перебувають «шахеди».

«Наразі в нашій області близько десяти ворожих безпілотників. Будь ласка, не ігноруйте небезпеку», — написав Максим Козицький.

В результаті атаки у Львові зафіксовано влучання — зокрема на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає. Мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці, зазначив мер міста Андрій Садовий.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Площа займання — близько 200 м².

Пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

«Також обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси № 22, 30 та 32. Усі необхідні служби працюють на місцях», — додав Садовий.

Львівські пабліки пишуть, що у місті під час нічного удару було зруйновано будівлю корпорації «Електрон».

У Луцьку внаслідок атаки рф було знищено приватний будинок, повідомив міський голова Ігор Поліщук. Також в окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна, сталося займання приватного автомобіля.

Інформації про загиблих немає.

Чернівці теж зазнали комбінованої атаки дронами та ракетами. У місті відомо про сильні пожежі, небо затягнуло їдким чорним димом, є влучання в цивільну інфраструктуру, повідомили в ОВА.

За даними голови ОВА Руслана Запаранюка, у Чернівцях загинули двоє людей — 26-річна жінка та 43-річний чоловік. Ще четверо зазнали тяжких поранень, одне з постраждалих у вкрай тяжкому стані. Крім того, 10 людей отримали легкі травми.

Внаслідок атаки у місті пошкоджено житлові будинки, магазини, адміністративні будівлі та автомобілі.

Також зафіксовано руйнування у Сторожинецькій громаді — там дрон пошкодив будинок та автомобіль.

Вибухи вночі чули також у Києві, Черкасах, Кропивницькому. За попередньою інформацією у Кропивницькому спалахнула пожежа через атаку дронів. У Голованівському районі постраждали десяток будівель.

У Черкаському районі внаслідок нічної атаки вибуховою хвилею пошкоджені 8 приватних будинків, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець. Також без світла залишились пів сотні абонентів.

Вранці 12 липня російські війська завдали 10 ударів по Харкову — двома КАБами та вісьмома бойовими дронами, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. За словами Терехова, основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель.

Також відомо про потрапляння одного з «шахедів» по обʼєкту критичної інфраструктури.

Два постраждалих у Київському районі — чоловіки 55 та 33 років. У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора вночі дрони ворога атакували Миколаїв та Чугуїв, а також вдарили по Сумах та Харкову.

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