Зорі прогнозують, що цими вихідними представники п'яти знаків Зодіаку відчують себе «особливими».



А що обіцяють на неділю, 13 липня, карти Таро, говориться в розкладі, який публікує сайт з передбаченнями.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Туз Жезлів»

Для Овнів неділя буде продуктивним днемь. На вас чекає приплив енергії та натхнення, особливо у сфері ідей та особистих починань. Якщо ви давно обмірковували новий проект чи рішення, настав момент діяти. Можливо, хтось з оточення дасть вам підказку, як вирішити ситуацію, що давно турбує. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки — доля на вашому боці.

Порада карт

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Завтра для вас головне — не прогаяти шанс, який з'являється лише один раз.

Тельцям — «Верховний Жрець» («Ієрофант»)

Тільцям карти радять в неділю зберігати спокій у спілкуванні з близькими. Можливі суперечливі ситуації, у яких ви захочете відстояти свою правоту. Однак виявлена гнучкість та готовність до компромісу принесуть вам набагато більше. Слухайте поради старших — вони можуть виявитися несподівано актуальними. Також день сприятливий для роздумів, духовних практик та зміцнення внутрішніх цінностей.

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Порада карт

Пам'ятайте, що іноді крок назад — це шлях до більшого виграшу в майбутньому.

Близнюки — «Лицар Мечів»

На Близнюків в неділю чекає активний і місцями напружений день. Вас може торкнутися ситуація, в якій доведеться відстоювати свою думку, незважаючи на тиск ззовні. Однак уникайте різких слів і необдуманих дій — інакше спровокуєте конфлікт. Таро радять зберігати холоднокровність та мудрість у суперечці. Важливо не тільки довести правоту, а й зберегти лице.

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Порада карт

Завтра зосередьтеся на стратегії, а не на миттєвих перемогах.

Рак — «Трійка Мечів»

Неділя може принести Ракам несподіваний емоційний струс. Однак те, що раніше здавалося трагедією, раптово виявиться просто епізодом на шляху. Ви відчуєте, що готові рухатися далі, навіть незважаючи на минулі поразки. Ваша внутрішня сила посилиться, і ви відчуєте, що більше не боїтеся втрат. Постарайтеся не закриватися в собі — поділіться почуттями з тими, хто вас розуміє.

Порада карт

Пам'ятайте, що неділя після переживань дасть шанс зцілення та внутрішнього оновлення.

Лев — «Король Пентаклів»

Левам у неділю варто приготуватися до серйозного випробування на міцність. Успіх, до якого ви звикли, може тимчасово відійти на другий план, змусивши покладатися лише на себе. Не дозволяйте розчаруванням збити вас зі шляху — перед вами важливий рубіж. Цей день перевірить вашу стійкість, завзятість та здатність діяти у складних умовах. Після цієї фази життя на вас чекає винагорода.

Порада карт

Завтра використовуйте накопичений досвід — він допоможе вам впоратися із завданнями.

Діва — «Двійка Пентаклів»

Діви у неділю можуть відчути нестабільність у стосунках чи побуті. День поставить перед вами вибір між двома життєвими напрямками, кожен із яких буде по-своєму важливим. Не поспішайте приймати рішення — спочатку оцініть усі можливі наслідки. Також варто звернути увагу на думку оточення: можливо, в чужих словах ви знайдете мудре зерно. Гнучкість та адаптивність стануть вашими головними союзниками.

Порада карт

Завтра вам варто збалансувати розум та емоції, і тоді ви точно не зробите помилку.

Терези — «Четвірка Кубків»

Терезам неділя принесе привід задуматися про свою роль у нещодавніх подіях. Ви можете відчути апатію чи нудьгу, але знайте, що причина — у втрачених можливостях та власних діях. Визнайте помилки, і ви відчуєте помітне полегшення. А ваша щирість перед собою відкриє нові шляхи, які раніше були непомітними. Не бійтеся вибачатися, якщо образили когось.

Порада карт

Пам'ятайте, що завтрашній день дасть шанс відновити душевну рівновагу та почати все заново.

Скорпіон — «Трійка Жезлів»

Для Скорпіонів неділя стане днем стратегічного планування. Ви усвідомлюєте, що настав час вийти за рамки миттєвих цілей та подивитися на картину загалом. Карти радять не обмежуватись лише матеріальними бажаннями. Почніть будувати довгострокові плани, якщо вони пов'язані з самореалізацією. Інтуїція підкаже правильний напрямок.

Порада карт

Завтра вам варто оглянутися назад, щоб побачити, як далеко ви вже просунулися — і рушити з упевненістю далі.

Стрілець — «Світ»

Стрільцям у неділю випадає одна із найсприятливіших карт колоди. День принесе почуття завершеності, задоволення та внутрішньої гармонії. Ви відчуєте, що все складається так, як має бути, і ваше місце в житті починає визначатися. Можливо, з'явиться можливість відсвяткувати успіх чи завершити тривалий проект. Скористайтеся цією енергією, щоб почати наступний етап з легким серцем.

Порада карт

Завтра не бійтеся приймати похвалу та бути відкритим до нових обріїв.

Козеріг — Диявол

Для Козерогів неділя стане моментом звільнення від внутрішнього тиску. Незважаючи на страшний образ карти, вона вказує на усвідомлення та вихід із залежності або негативних патернів. Ви можете подолати слабкості, які раніше заважали вам розвиватися. Головне — чесно поглянути на себе та визнати, що саме вас утримує на місці.

Порада карт

Використовуйте завтрашній день для остаточного розриву з тим, що вас руйнує. Після цього в житті почнеться світла смуга.

Водолій — «Правосуддя»

Водолії в неділю будуть поставлені перед необхідністю відповідати за колишні дії. Карта «Правосуддя» невблаганна — вона потребує чесності та рівноваги. Все, що ви робили, повернеться до вас — як хороше, так і погане. Але не варто боятися розплати: це будуть можливості все виправити і відновити справедливість. Виявіть ь зрілість і будьте готові зробити важкий, але правильний крок.

Порада карт

Завтра пам'ятайте: ваша сила — у чесному виборі та здатності дивитися правді у вічі.

Риби — «Блазень»

Рибам неділя обіцяє початок нового шляху, хоча він може здаватися дивним чи нестабільним. Можливо, оточуючі не зрозуміють ваших дій, вважаючи їх легковажними. Однак карта «Блазень» говорить про необхідність відпустити минуле і піти за своїм внутрішнім покликом. Зараз найважливіше — ваша свобода та щирість. Дозвольте собі бути собою, навіть якщо це не вписується в очікування інших.

Порада карт

Завтра варто пам'ятати: іноді найризикованіший крок може виявитись початком найщасливішого розділу в житті…

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Фото Pixabay

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