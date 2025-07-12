Любов, гроші і підказки Всесвіту: які знаки зодіаку відчують себе особливими цими вихідними

Астрологи стверджують, що субота, 12 липня, характеризується підвищеною емоційністю, чутливістю і нестабільністю.

Водночас 12−13 липня гарно пройдуть відрядження, а додаткова робота в суботу та неділю принесе високі заробітки, розповіла астрологиня Олена Максимова.

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«Важливі справи завершіть до обіду суботи. Далі мало що вдаватиметься. Використайте цей період для роздумів та аналізу. Не варто розпочинати ремонт у квартирі. Уникайте конфліктів. Вам доведеться мирити родичів та друзів. Любов, гроші і підказки від Всесвіту отримають Тельці, Діви і Водолії. Ці три знаки відчують себе особливими у ці вихідні», — радить астрологиня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам у суботу дня вдасться більше, ніж будь-коли. Вони можуть досягти досить високих цілей. Не варто заздрити успіху колег, краще переймати позитивний досвід.

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Телець (21 квітня — 20 травня)

Тельці на любовному фронті знов помиляться з вибором. Не шукайте пару серед колишніх коханих. Історія знов буде невдалою та завдасть ще більше болю.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

До Близнюків прийде нове кохання. У побутових справах можна підбирати меблі та техніку для офісу і дому. Техніка служитиме довго.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам бракуватиме терпіння. Вони намагатимуться вирішити всі проблеми одночасно. Це вдалий час, аби змінити імідж.

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Лев (23 липня — 23 серпня)

Леви мають переглянути список завдань на літо. Відкиньте все другорядне. Займіться своїм зовнішнім виглядом. Вам пасуватимуть будь-які зміни в іміджі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Діви будуть почуватися втомленими із-за роботи. Але попереду яскравий фінансовий період. Продумайте, як прибрати зайві витрати і що вам заважає заробляти більше.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам варто бути обережними зі словами та вчинками, особливо з близькими. Не дозволяйте цьому дню перетворитися у час бурхливих суперечок.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У Скорпіонів час кар'єрного росту і перемог. Відкриєте у собі нові таланти та бажання. Багатство та процвітання чекають на працьовитих і наполегливих.

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Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям потрібно діяти розумно, прораховуючи всі ризики, щоб не наробити помилок. Досить заганяти себе у депресію. Відчуйте себе успішними та незалежними.

Козоріг (22 грудня — 20 січня)

Козорогам варто поспілкуватися з дітьми. Це принесе позитив. Придбані цього дня речі радуватимуть багато років.

Водолій (21 січня — 20 лютого)

У вихідні відкладіть роботу і займіться тим, що любите. Не ігноруйте своїх снів. У них отримаєте підказку. Ви умієте і можете більше, ніж думаєте. Не бійтеся проявляти свої таланти.

Риби (21 лютого — 20 березня)

На Риб чекає велике везіння й купа спокусливих пропозицій у найближчому майбутньому. Не проспіть свій зоряний час. Цього дня варто братися за справи, на які покладаєте великі надії. Щодня ставатимете ближчими до своєї мети. Рухайтеся уперед й у вас все вийде.

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