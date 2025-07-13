Скандальний футболіст влаштував ще одну «п'яну» ДТП: цього разу його «Мерседес» вибухнув (фото)

Колишній футболіст елітного італійського дивізіону 27-річний бельгієць Соф'ян Кійін, який навесні 2023 року влетів на своєму «Мерседесі» до спортзалу та ледь не вбив дітей, потрапив у ще одну «п'яну» ДТП, повідомляє rtl.be.

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За даними поліції, напередодні близько 7:00 ранку в Льєжі футболіст «Трієстіни», перебуваючи за кермом Mercedes E-класу, вилетів на кільцеву розв'язку, зніс дорожній знак і зрештою зупинився біля ліхтарного стовпа. За даними пожежної служби, після цього автомобіль вибухнув.

Кійіна та його пасажира було доправлено до лікарні, але їхні травми не становлять загрози для життя. Попередні результати огляду свідчать про те, що водій, який здав позитивний тест на алкоголь, заснув за кермом. Поки йде слідство, колишнього гравця «К'єво» позбавили прав водія на 15 днів.

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Нагадаємо, що в березні 2023 року вихованець льєжського «Стандарда», теж керуючи «Мерседесом», на швидкості близько 150 км/год врізався в кільцеву розв'язку і, пролетівши в повітрі близько 30 (!) метрів, пробив стіну спортзалу і тільки там «вгамувався». Дякую чи Богу, лише за кілька хвилин до аварії частина дітей, які тренувалися у залі, пішли до роздягальні. А ті, хто продовжував заняття, перебували на протилежному від прильоту кінці майданчика. Тоді Кійін дивом вижив, потрапивши до лікарні з переломом ребер, черепно-мозковою травмою та пошкодженням хребта. Пізніше він одержав умовний термін.

Додамо, що вихованець льєжського «Стандарда» Соф'ян Кійін, у якого марокканське коріння, народився і виріс у Бельгії. У юнацькому віці талановитий півзахисник перебрався до Італії, де виступав за «К'єво», «Салернітану» та «Венецію». У футболці збірних Марокко U20 та U23 Кійїн провів 10 матчів та забив 2 м'ячі. На даний момент у нього контракт із клубом італійської серії С «Трієстіна».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу та його дружина дивом уникли смерті після страшної ДТП.

Фото ANP, hln. be

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