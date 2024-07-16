Чемпіон світу з футболу та його дружина дивом уникли смерті після страшної ДТП (фото, відео)

Колишній капітан і головний тренер збірної Бразилії з футболу Карлос Дунга, який став з чарівниками м'яча чемпіоном світу-1994 та віцечемпіоном планети-1998, потрапив у серйозну аварію на батьківщині.

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60-річний віцечемпіон Олімпійських ігор-1984 разом із дружиною Еванір Веррі їхав автомагістралою з Сан-Паулу до Кампіна-Гранді-ду-Сул, коли стався інцидент. Автомобіль легендарного футболіста перекинувся, а Дунга та його дружина дивом уникли смерті.

Після аварії їх доправили до лікарні, але за день виписали. Федеральна дорожня поліція перевірила Дунгу алкотестером, який показав негативний результат.

Поліція вважає, що аварія сталася через слизьку дорогу на тлі сильного дощу в Бразилії.

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Карлос Дунга з дружиною

Нагадаємо, що в роки кар'єри півзахисник Дунга виступав на батьківщині за «Інтернасьональ», «Корінтіанс», «Сантус» та «Васко да Гаму», в Італії — за «Пізу», «Фіорентину» та «Пескару», у Німеччині — за «Штутгарт», а в Японії — за «Джубіло Івату». У складі збірної Бразилії футболіст провів 91 матч та забив 6 м'ячів.

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Капітан збірної Бразилії після тріумфу на ЧС-1994

На тренерській ниві Дунга очолював національну команду у 2006—2010 та 2014—2016 роках, вигравши Кубок Америки, Кубок конфедерацій, а також «бронзу» Олімпійських ігор у Пекіні.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що учасник двох чемпіонатів світу з футболу загинув у ДТП.

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