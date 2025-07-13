Вночі ворог ударив по Дніпропетровщині та центру Херсона (фото)

На Дніпропетровщині, яка постійно перебуває під ворожими ударами, відучора російські загарбники били по двом районам.

За інформацією очільника ОВА Сергія Лисака, росіяни спрямували на Синельниківщину КАБи та безпілотники, а також застосовували РСЗВ. Під час одного з обстрілів постраждав 37-річний чоловік.

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На Дніпропетровщині під час обстрілів руйнувань зазнали підприємство та ліцей. Фото ОВА

«Гучно було у Межівській, Покровській, Великомихайлівській громадах. Там сталося декілька займань. Горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Вогнем охопило також ліцей. Він частково знищений. Руйнування є на території підприємства. Понівечені приватний будинок, 2 комбайни, авто», — зазначив Лисак.

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Загарбники били по Дніпропетровщині КАБами та з РСЗВ. Фото ОВА

Важку артилерію та fpv-дрони росіяни скеровували на Нікопольщину. Під ударами перебували Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджені інфраструктура та гуртожиток освітнього закладу. Обійшлося без постраждалих.

А у Херсоні вночі шпиталізували 75-річну жінку та чоловіка 44 років. У потерпілих — контузія, мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

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«Близько опівночі російські окупанти обстріляли Корабельний район. Травмувались двоє людей, які в момент ворожого удару перебували в своїх квартирах», — повідомили в Херсонській міській раді.

З такми ж травмами госпіталізований і 61-річний мешканець середмістя.

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, протягом 12 липня та у ніч проти 13 липня противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Так, вдень понад 20 «Шахедів» загарбники спрямували на тилові регіони, а вночі — на прифронтові території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.

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Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 20 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, заході та в центрі країни. Ще 20 дронів-імітаторів локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 20 БпЛА у 5 локаціях.

Нагадаємо, що напередодні вдень російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по Сумській громаді — там загинули двоє людей, були зруйновані та пошкоджені приватні будинки. А увечорі масованого удару БпЛА зазнала цивільна інфраструктура Шосткинської громади — горіли нежитлові приміщення.

Фото Дніпропетровської ОВА

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