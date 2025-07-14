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Трамп бачив: головний тренер «ПСЖ» Луїс Енріке схопив за горло футболіста «Челсі» після фіаско у фіналі (відео)
Фінал клубного чемпіонату світу з футболу, в якому «Челсі» сенсаційно розгромив переможця Ліги чемпіонів «ПСЖ» (3:0), завершився бійкою на полі та скандалом.
Під час розбірок у чаші 82-тисячної арени «Метлайф Стедіум» у Нью-Йорку розлючений наставник парижан іспанець Луїс Енріке схопив рукою за горло бразильського форварда «Челсі» Жоао Педро, і той звалився на газон.
July 13, 2025
«Наприкінці матчу сталася ситуація, якої, як на мене, можна було б уникнути всім. Моєю метою завжди було розняти гравців. - заявив пізніше „миротворець“ Луїс Енріке. — Наприкінці виникла штовханина, я тільки й робив, що намагався цього уникнути. Я також бачив, як Мареска (головний тренер „Челсі“. — Авт.) теж когось штовхав. У мене немає проблем, щоб поділитися своїми почуттями. То була ситуація, якої всі могли б уникнути. Я постараюся, щоб вона не набула розвитку. Повторю, це було не найкращим рішенням, і мені нічого більше додати».
До речі, свідком інциденту на полі став президент США Дональд Трамп, який разом із дружиною Меланією прилетів на фінал на гелікоптері та взяв участь у церемонії нагородження.
Додамо, що другий в історії тріумф на клубному чемпіонаті світу (раніше лондонці перемагали у турнірі в 2021 році) приніс «Челсі» 114,6 млн доларів призових від ФІФА.
До речі, найкращим футболістом КЧМ-2025 визнали автора «дубля» у фіналі півзахисника «Челсі» Коула Палмера, найкращим воротарем — його одноклубника Роберта Санчеса, а найкращим молодим гравцем — Дезіре Дуе з «ПСЖ». Нагорода найкращого бомбардира турніру дісталася форварду «Реала» Гонсало Гарсії, який забив 4 м'ячі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти «Фенербахче» та фанати «Трабзонспора» влаштували жорстоку бійку просто на полі.
Фото ФІФА, із соцмереж434
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