Трамп анонсував нові рішення щодо постачання зброї Україні: що про це відомо

Дональд Трамп готовий постачати зброю в Україну, продаючи її спочатку союзникам по НАТО, що є значною зміною політики його адміністрації на тлі розчарування путіним. Під час інтерв'ю NBC News він заявив, що, ймовірно, у понеділок, 14 липня, зробить «важливу заяву» щодо росії, і підтвердив, що домовився з лідерами НАТО про постачання зброї Україні, пише The Guardian.

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Посланець Трампа в Україні Кіт Келлог планує прибути до Києва того ж дня з тижневим візитом, який відбудеться після того, як США тимчасово призупинили постачання зброї до України.

Білий дім зараз намагається дистанціюватися від цього рішення, а Трамп натякнув, що готовий схвалити великий пакет військової допомоги Україні через НАТО, змінивши попередню політику скорочення підтримки українського уряду, щоб змусити Київ просити про мир.

«Я думаю, що в понеділок я зроблю важливу заяву щодо росії», — сказав Трамп під час інтерв'ю NBC News. — Я розчарований росією, але подивимося, що буде протягом наступних кількох тижнів".

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Під час інтерв'ю Трамп виклав план, за яким США могли б продавати зброю НАТО, а потім вона могла б бути відправлена в Україну. Раніше Трамп не схвалював пакети військової допомоги Україні.

«Отже, ми робимо так: зброя, яка вивозиться, надходить до НАТО, а потім НАТО передає цю зброю Україні, і НАТО оплачує цю зброю», — сказав Трамп, маючи на увазі, що її купуватимуть країни, які є членами безпекового блоку НАТО.

Представники адміністрації заявили, що це буде відрізнятися від прямого постачання зброї Україні з боку США, оскільки рішення про озброєння Києва прийматиме НАТО, а не Вашингтон.

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Німеччина та інші країни-члени безпекового блоку публічно заявили про те, що переговори щодо закупівлі зброї у США для передачі Україні не припинялися.

Україна виробляє більш сучасне озброєння, включаючи безпілотники, але все ще покладається на США в питаннях постачання всього необхідного: від ракет Patriot для захисту від нічних російських ракетних і безпілотних атак, до ракет дальнього радіуса дії Himars для ударів по тилах росії, 155-мм артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

Новинний сайт Axios повідомив, що деякі чиновники заявили, що США продаватимуть Україні лише «оборонну» зброю, а інші сказали, що пакет може також включати «наступальну» зброю, таку як ракети Himars.

Проте головним каменем спотикання залишається військове виробництво США. Як повідомило цього місяця видання Guardian, США мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів Patriot, необхідних для реалізації всіх військових планів Пентагону, а виконання нових замовлень може зайняти роки, залежно від пріоритетності контракту.

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Очікується, що під час свого візиту до Києва, першого з часу інавгурації Трампа, Келлог обговорить питання постачання зброї з США.

Однак не слід забувати, що стратегія Трампа, за словами держсекретаря Марко Рубіо, полягає в тому, щоб продовжувати взаємодіяти з усіма сторонами, які беруть участь у пошуку вирішення війни в Україні.

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