путін не зважає на публічно заявлене Дональдом Трампом розчарування в ньому і продовжує наступ в Україні з новою силою, вже врахувавши можливість нового тиску з боку США. Про це заявляють аналітики та люди, близькі до кремля.

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Російський диктатор переконаний, що перевага росії на полі бою зростає і що оборона України може впасти в найближчі місяці, за словами двох осіб, близьких до кремля. З огляду на триваючу наступальну операцію росії, вони кажуть, що путін вважає неможливим припинити бойові дії зараз без значних поступок з боку України, пише The New York Times.

«Він не пожертвує своїми цілями в Україні заради поліпшення відносин з Трампом», — сказала Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Карнегі «росія-Євразія».

Непоступливість путіна є яскравим контрастом до деяких очікувань на початку цього року, коли Трамп прийшов до влади і активно прагнув зближення з москвою, пообіцявши під час передвиборчої кампанії закінчити війну в Україні за 24 години.

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У міру того, як росія здобувала перемоги на полі бою, а Україна боролася з нестачею бійців для оборони своїх фронтів, військові амбіції путіна тільки зростали. Оскільки Трамп відкрито висловлює своє розчарування путіним, стає все більш очевидним, що глава кремля готовий ризикнути своїми відносинами з американським президентом заради досягнення своєї головної мети — змусити Україну капітулювати перед його вимогами.

Рішучість путіна продовжувати напад росії у поєднанні з ескалацією бомбардувань призвела до останнього спалаху розчарування Трампа щодо путіна. Незважаючи на шість телефонних дзвінків між двома лідерами з лютого та два раунди прямих переговорів Стамбулі, росія лише посилила ескалацію.

Але єдине, чого путін не зробив, як визнав Трамп, — це не запропонував значних поступок щодо України.

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За словами двох осіб, наближених до кремля, путін був готовий до того, що терпіння Дональда Трампа вичерпається. Вони сказали, що він розумів, що американський президент може зрештою ввести нові санкції після шести місяців .

«путін дійсно цінує особисті стосунки з Трампом і вкладає в них багато сил, — сказала Станова. — Але водночас він ніколи не мав ілюзій щодо того, як може розвиватися американська політика щодо росії. І російське керівництво завжди готувалося до найгіршого».

Одна з осіб, наближених до кремля, сказала, що путін сподівається все ще мати можливість домовитися з Трампом про скасування санкцій, коли в майбутньому російський лідер нарешті буде готовий закінчити війну.

«путін є досить раціональним, — сказав Стефан Майстер, експерт з росії в Німецькій раді з міжнародних відносин. — Якщо з іншого боку немає зростаючих витрат, чому він повинен змінювати свою поведінку?»

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Двоє осіб, наближених до кремля, заявили, що путін задоволений своїми взаємодіями з Трампом у цьому році. Самі переговори лідерів стали проривом для росії, поклавши край трирічній дипломатичній ізоляції з боку адміністрації Байдена.

Однак Трамп відмовився підтримати зусилля кремля щодо відокремлення покращення відносин між США і росією від питання про закінчення війни в Україні. Американський президент також не запропонував дипломатичного шляху до того, чого прагне путін, — угоди, яка б надала рф нову сферу впливу в Східній Європі в обмін на мир в Україні.

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