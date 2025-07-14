«Він гарно говорить, а потім всіх бомбить»: після розмови з путіним Трамп хоче передати Україні, крім Patriot, і наступальну зброю, здатну досягти москви

Президент США Дональд Трамп, який анонсував нові рішення щодо постачання зброї Україні, планує змінити свій підхід до військової допомоги Україні. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, близькі до адміністрації американського президента.

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Очікується, що в межах ініціативи Україна вперше отримає наступальну зброю, зокрема ракети великої дальності, здатні вражати цілі глибоко в тилу російської території, включаючи москву. Два джерела видання припускають таку можливість, хоча остаточне рішення ще не ухвалене.

«Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме цього ми хочемо», — цитує заяву Трампа журналістам на базі Ендрюс.

Таке рішення стало розворотом у позиції президента: до цього Трамп послідовно наполягав на наданні Україні лише оборонного озброєння, аби уникнути прямої ескалації конфлікту з росією.

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Однією з причин зміни позиції, за даними Axios, стала телефонна розмова Трампа з путіним 3 липня, під час якої російський диктатор дав чітко зрозуміти, що готує широкомасштабну ескалацію війни.

Протягом наступних 60 днів путін планує відновити зусилля для окупації територій аж до адміністративних меж українських регіонів, де росія має значний плацдарм, цитує видання Трампа, який розповів про свою розмову з російським диктатором.

Президент США після перемовин передав президенту Франції Емманюелю Макрону: «путін хоче забрати все».

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Важливим компонентом нового плану стане фінансування постачань через європейських партнерів. Зброя американського виробництва буде надана Україні, а оплату її вартості здійснять країни Європейського Союзу.

Цю схему фінансування запропонував президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО, що відбувся два тижні тому. За словами американських і українських чиновників, зустріч Зеленського і Трампа була «найкращою донині».

У межах нової допомоги США також надішлють Україні системи Patriot, необхідні для захисту Києва.

«Ми надішлемо Patriot, які їм дуже потрібні, бо путін справді здивував багатьох людей. Він гарно говорить, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається», — сказав Трамп журналістам.

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Очікується, що подробиці ініціативи будуть озвучені на зустрічі президента США з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбудеться цього тижня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Дональд Трамп під час передвиборної кампанії обіцяв фінінасовим донорам знищити москву.

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