«Через таких „антикорупціонерів“ у нас зруйнована державна служба»: представники фракції Порошенка підтримали підозру Шабуніну

Народний депутат від партії Порошенка «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко підтримав оголошення підозри голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, звинувативши антикорупціонерів у руйнуванні державної служби. Про це він написав у своєму дописі в соцмережах.

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«Через таких „антикорупціонерів“ у нас зруйнована державна служба, введені ці вічні норми з ПЕП, займатись бізнесом стало синонімом крадіжки, а працювати на державу та вигравати тендери — це взагалі одразу кримінал», — написав Гончаренко.

Нардеп поділився спогадами про те, як парламент піддавався впливу таких активістів, як Шабунін, переоцінюючи їхню роль.

«В цьому є і моя вина. В Раді всі бігали навколо цих антикорупціонерів, слухали, чомусь вважали, що у них якась пряма лінія з Обамою, Трампом, Байденом, голосували будь-яку дурню, яку вони пропонували», — зізнався він.

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Екснардеп та соратниця Петра Порошенка Тетяна Чорновол також підтримала підозру, звинувативши Шабуніна в послабленні обороноздатності країни через блокування коштів для армії.

«Шабунін зробив проти України велике ЗЛО. Він один з тих, хто привів на мою землю велику війну. Згадайте, як він організував велике кодло корисних ідіотів і 2 роки поспіль блокував конфіскацію арештованих активів Януковича, які були розписані на потреби оборонки в 16 році, коли жодна країна не допомагала нам з озброєнням і коштами», — написала Чорновол.

Чорновол висловила обурення щодо підтримки Шабуніна з боку знайомих і засумнівалася в його чесності, зокрема щодо військової служби.

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«Я відчуваю гидливість до людей, які пишуть пости в підтримку Шабуніна… Він ВОРОГ… Як він брехав про службу, так він брехав у всьому… Навіть Медведчук не зміг так вдало спрацювати проти оборони моєї країни…

І саме страшне — це відповідь на питання, чому він так зробив. Я не знаю причин. Особливо страшно подумати, якщо це ЗЛО він зробив через марнославство. Мовляв, якщо це не я „конфіскую“, то ніхто. Тобто уявіть собі нарцисизм окремої людинки коштував обороноздатності держави…» — додала вона.

Як повідомлялось, відомі юристи, військові та громадські діячі підтримали вручення Віталію Шабуніну підозри у шахрайстві та розкраданні майна.

Раніше «ФАКТИ» писали, що ветеран російсько-української війни Олексій Сталкер, коментуючи вручення голові ЦПК Віталію Шабуніну підозри про кримінальне правопорушення, зазначив, що підозра Шабуніну — попередження для всіх, хто «воює» у ресторанах.

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