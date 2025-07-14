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Більше не разом: популярна акторка розійшлася з коханим
Популярна акторка, донька відомого українського футболіста, Катерина Кузнецова, яка різко висловилася на адресу запроданців, вразила змінами у особистому житті. Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Катя обірвала всі звʼязки з країною-агресоркою. Її коханий — бізнесмен Макс Аплін — громадянин росії, який підтримав Україну та покинув терористичну країну. Останнім часом пара жила на Тенеріфе, а Катерина часто приїжджала в Україну на зйомки.
На своїй сторінці у соціальній мережі акторка повідомила, що вони з Максом більше не пара, а також зізналася, що переїжджає до іншого міста.
«Ми з Максом більше не разом, — написала Кузнецова. — Було класно. Зі словами великої вдячності і звісно з повагою йду в новий етап свого життя.
В етап нових зустрічей із собою і світом. Не знаю, що готує мені Всесвіт, але вже відчуваю, що це буде цікаво.
Я переїжджаю в Барселону (звісно не на постійну основу, просто мені важливо мати місце куди я можу їздити і відновлюватися)) а так, мене багато чого нового чекає у Києві моєму рідному".
Катерина додала, що будь-що, але Тенерифе залишається для неї «особливим островом».
«Сумно… ви були ніби дві половинки одного цілого сердечка, — прокоментували новину у мережі. — Схожі і різні водночас, але так доповнювали один одного. Я так чекала хеппі енду».
«Чомусь стало сумно, — зізналися дописувачі. — Дійсно велика Трансформація, оновлення… Катюша я бажаю вам Щастя! Хочеться фільмів з вами ще і ще…»
«Катруся, попереду — нові можливості, щастя, щире кохання та яскраві миті», — впевнені шанувальники.
Раніше популярна акторка вразила відвертими світлинами.556
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