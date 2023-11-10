«Вона нездорова людина»: акторка Катерина Кузнецова різко висловилася про зрадницю Байрак

Акторка Катерина Кузнецова, донька легендарного українського футболіста, яка до початку повномасштабного вторгнення жила та багато знімалась в росії, пояснила, чому насправді одразу поїхала звідти. Вона спростувала, що на її рішення мав вплив саме батько. Каже, що це було її бажання, бо не могла вчинити інакше, коли її батьки та бабуся залишалися в Україні.

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«У мене з батьком такі стосунки… Ми не дуже розмовляємо, у нас все в очах. Він може запитати іноді: „Як твої справи?“ І це означає: о, зʼявився момент, коли можна поговорити. Тому такого не було. Це було суто моє рішення. У той момент мене квапило більше не те, що почалася війна, а те, що я хотіла якомога скоріше приїхати до батьків. Тому в мене не стояло питання: поїхати туди чи туди», — сказала Катерина в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Акторка також висловилася про режисерку-зрадницю Оксану Байрак, яка відзначилася висловлювання про те, що «не все так однозначно», підтримувала політику путіна. Катерина вважає її нерозумною жінкою.

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«Я завжди вважала її не дуже розумною жінкою. Я навіть не знаю, як це коментувати. Ну дивлячись на неї, які вона викликає почуття? Вона нездорова людина. Виставляти той контент, який вона виставляла… Я не здивована, що вона так повелася. Багато хто мені казав: „Ти бачила?“ Я кажу: „Ви реально думали, що буде якось інакше?“. Тому що вимальовувалась її позиція досить неоднозначна, я це бачила. Як вона співала пісні російським акторам… Для мене це логічно, що вона там», — зазначила Катерина.

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Нагадаємо, що Оксана Байрак втекла до росії, публікувала фото з Санкт-Петербурга. Там вона знімає фільм для пропагандистського каналу з російськими акторами.

Фото: instagram.com/katykino

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