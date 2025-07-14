- 11:02 Не переглядатимуть кандидатуру: комісія БЕБ пояснила своє рішення
- 10:44 Російський агент мав намір підірвати багатоповерхівку у Рівному
- 10:19 На якому каналі дивитись онлайн «Ільвес» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи
- 09:56 Телешоу «Супермама» викликало скандал у прокуратурі: що сталося
- 09:31 У Міноборони розповіли, що військовозобов'язаний має зробити насамперед після сплати штрафу у «Резерв+»
- 09:07 «Довірливі „трампождуни“ дочекалися чергової обіцянки»: Андрій Клименко — про 50 днів фори для путіна від Трампа
- 08:42 Після вечірніх нальотів на Дніпро та Чернігів «Шахеди» всю ніч атакували Запоріжжя
- 08:16 У Тельців день буде продуктивним, а Ракам може завадити емоційна нестабільність: гороскоп на 15 липня
- 14.07 22:34 Володар «Золотого м'яча» майже у 40 років підписав контракт із європейським грандом
- 14.07 22:27 Як їсти знамениті ласощі французької кухні: правила етикету допоможуть вам почуватися комфортно
- 14.07 22:00 Банановий пиріг — ніжний смак літа: готується дуже просто
- 14.07 21:31 Серце розривається: Селена Гомес порушила мовчання у соціальних мережах
Копія татка: популярна акторка показала відпочинок з маленьким сином (фото)
Популярна акторка, зірка фільму «Коли ти вийдеш заміж?» Наталка Денисенко, яку нещодавно облили брудом, поділилася досвідом відпочинку на морі. Разом з сином Андрієм вона поїхала до одного з великих готелів у Туреччині. Нагадаємо, на початку 2025 року Наталка Денисенко розлучилася з чоловіком — актором та військовим — Андрієм Федінчиком. Їхньому сину зараз сім років.
На своїй сторінці у соціальній мережі Наталка виклала світлини та відео з відпочинку та розповіла, що весь час приділяє маленькому Андрію.
«24/7 разом, — написала акторка. — Купаємося, їмо, бігаємо за котами і годуємо їх, на концерти не ходимо, бо Андрійко їх не любить) Зате любить ігрову кімнату з автоматами».
Підписники відреагували на допис та зазначили, що хлопчик дуже схожий на тата.
«Скоро новий фільм про морські пригоди, — зауважив у коментарі режисер Олексій Комаровський. — Готуйся)»
«Синочок — копія татка, гарного відпочинку!» — написали у мережі.
«Ви неймовірна жінка, з прекрасною енергетикою, надихаюся вами», — зізналися шанувальники.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що зірка серіалів вперше став батьком.1044
Читайте нас у Facebook
Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)
Тельцям — «Маг», Ракам — «Вищий Суд», а Козорогам — «Місяць»: Таро-прогноз та поради карт на 15 липня
«Для мене це було шоком»: переможниця 15-го сезону «МастерШеф» про випробування під час великої війни та хейт на проєкті