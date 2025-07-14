Копія татка: популярна акторка показала відпочинок з маленьким сином (фото)

Популярна акторка, зірка фільму «Коли ти вийдеш заміж?» Наталка Денисенко, яку нещодавно облили брудом, поділилася досвідом відпочинку на морі. Разом з сином Андрієм вона поїхала до одного з великих готелів у Туреччині. Нагадаємо, на початку 2025 року Наталка Денисенко розлучилася з чоловіком — актором та військовим — Андрієм Федінчиком. Їхньому сину зараз сім років.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Наталка виклала світлини та відео з відпочинку та розповіла, що весь час приділяє маленькому Андрію.

«24/7 разом, — написала акторка. — Купаємося, їмо, бігаємо за котами і годуємо їх, на концерти не ходимо, бо Андрійко їх не любить) Зате любить ігрову кімнату з автоматами».

Наталка Денисенко на відпочинку

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Підписники відреагували на допис та зазначили, що хлопчик дуже схожий на тата.

«Скоро новий фільм про морські пригоди, — зауважив у коментарі режисер Олексій Комаровський. — Готуйся)»

«Синочок — копія татка, гарного відпочинку!» — написали у мережі.

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«Ви неймовірна жінка, з прекрасною енергетикою, надихаюся вами», — зізналися шанувальники.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що зірка серіалів вперше став батьком.

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