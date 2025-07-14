- 11:02 Не переглядатимуть кандидатуру: комісія БЕБ пояснила своє рішення
- 10:44 Російський агент мав намір підірвати багатоповерхівку у Рівному
- 10:19 На якому каналі дивитись онлайн «Ільвес» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи
- 09:56 Телешоу «Супермама» викликало скандал у прокуратурі: що сталося
- 09:31 У Міноборони розповіли, що військовозобов'язаний має зробити насамперед після сплати штрафу у «Резерв+»
- 09:07 «Довірливі „трампождуни“ дочекалися чергової обіцянки»: Андрій Клименко — про 50 днів фори для путіна від Трампа
- 08:42 Після вечірніх нальотів на Дніпро та Чернігів «Шахеди» всю ніч атакували Запоріжжя
- 08:16 У Тельців день буде продуктивним, а Ракам може завадити емоційна нестабільність: гороскоп на 15 липня
- 14.07 22:34 Володар «Золотого м'яча» майже у 40 років підписав контракт із європейським грандом
- 14.07 22:27 Як їсти знамениті ласощі французької кухні: правила етикету допоможуть вам почуватися комфортно
- 14.07 22:00 Банановий пиріг — ніжний смак літа: готується дуже просто
- 14.07 21:31 Серце розривається: Селена Гомес порушила мовчання у соціальних мережах
50 тисяч грн за народження дитини: Кабмін ухвалив важливе рішення
В Україні кілька років поспіль діє програма для новонароджених дітей «Пакунок малюка». Це одноразова допомога від держави для сімей, в яких народилася дитина.
У понеділок, 14 липня, на засіданні уряду було затверджено проєкт закону про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Тепер матерям платитимуть 50 тисяч гривень (раніше було 10,3 тис грн) за народження дитини +7 тисяч щомісяця.
Передбачена щомісячна допомога одному з батьків або опікуну на догляд за дитиною до досягнення нею одного року. Розмір виплат буде визначено окремим рішенням уряду.
Програма «єЯсла» передбачає, що після року батьки можуть або повернутися на роботу й отримувати 8 тис. грн щомісяця, або залишитися вдома — тоді держава сплачуватиме за них ЄСВ до трьох років дитини.
«Пакунок малюка» залишається у двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень.
«Частиною новацій у підтримці родин є також надання „Пакунку школяра“, який ми затвердили на минулому засіданні уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи», — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, оформити допомогу сім'ям з дітьми можна через додаток «Дія».104
Читайте нас у Facebook
Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)
Тельцям — «Маг», Ракам — «Вищий Суд», а Козорогам — «Місяць»: Таро-прогноз та поради карт на 15 липня
«Для мене це було шоком»: переможниця 15-го сезону «МастерШеф» про випробування під час великої війни та хейт на проєкті