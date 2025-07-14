50 тисяч грн за народження дитини: Кабмін ухвалив важливе рішення

В Україні кілька років поспіль діє програма для новонароджених дітей «Пакунок малюка». Це одноразова допомога від держави для сімей, в яких народилася дитина.

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У понеділок, 14 липня, на засіданні уряду було затверджено проєкт закону про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Тепер матерям платитимуть 50 тисяч гривень (раніше було 10,3 тис грн) за народження дитини +7 тисяч щомісяця.

Передбачена щомісячна допомога одному з батьків або опікуну на догляд за дитиною до досягнення нею одного року. Розмір виплат буде визначено окремим рішенням уряду.

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Програма «єЯсла» передбачає, що після року батьки можуть або повернутися на роботу й отримувати 8 тис. грн щомісяця, або залишитися вдома — тоді держава сплачуватиме за них ЄСВ до трьох років дитини.

«Пакунок малюка» залишається у двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень.

«Частиною новацій у підтримці родин є також надання „Пакунку школяра“, який ми затвердили на минулому засіданні уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи», — зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, оформити допомогу сім'ям з дітьми можна через додаток «Дія».

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