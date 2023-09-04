36.57 / 37.28 39.67 / 40.60
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У «Дії» стали доступні нові послуги для сімей з дітьми: що важливо знати

18:07 4 вересня 2023
Портал державних цифрових послуг

На порталі «Дія», де почали приймати спрощені заяви на житлову субсидію, стали доступними ще чотири нові соціальні допомоги для сімей з дітьми. Про це повідомили в Telegram Міністерства соціальної політики та «Дії».

Серед них:

  • допомога людині, що доглядає за хворою дитиною;
  • допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомога при всиновленні дитини;
  • допомога на дитину одинокій матері або батьку.

Щоб подати заяву про допомогу, зайдіть на портал Дія, натисніть «Послуги», виберіть «Сімʼя» і клікніть на потрібну послугу.

Далі заповніть заяву і підпишіть її Дія.Підписом.

Підтверджена таким чином заява надійде органам соціального захисту, а про результат розгляду «Дія» повідомить в особистому кабінеті на порталі та листом на електронну пошту.

Призначення допомог відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення.

«Автоматизація процесів значно спрощує процедуру отримання допомог та унеможливлює помилки у заявах, що раніше було причиною повторних візитів до державних органів для подачі нових заяв», — анонсують у «Дії».

Нагадаємо, що нині Уряд також оновив порядок надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко», яка була запроваджена ще у 2019 році та має значний попит серед молодих батьків.

46

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Овнів порадують старі знайомі, Левам допоможе почуття гумору, а Риби ризикують ухвалити неправильне рішення: гороскоп на 4 вересня 2023 року

Овнів порадують старі знайомі, Левам допоможе почуття гумору, а Риби ризикують ухвалити неправильне рішення: гороскоп на 4 вересня 2023 року

Гроші

Гроші самі потечуть до рук: кому чекати фінансових надходжень з 4 по 10 вересня

Chevrolet Spark

Краще з ними не зв’язуватися: названо найгірші автомобілі популярної в Україні марки

Лечо без оцту та стерилізації на зиму

Лечо без оцту та стерилізації на зиму: дуже простий рецепт

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту