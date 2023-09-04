У «Дії» стали доступні нові послуги для сімей з дітьми: що важливо знати

На порталі «Дія», де почали приймати спрощені заяви на житлову субсидію, стали доступними ще чотири нові соціальні допомоги для сімей з дітьми. Про це повідомили в Telegram Міністерства соціальної політики та «Дії».

Серед них:

допомога людині, що доглядає за хворою дитиною;

допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога при всиновленні дитини;

допомога на дитину одинокій матері або батьку.

Щоб подати заяву про допомогу, зайдіть на портал Дія, натисніть «Послуги», виберіть «Сімʼя» і клікніть на потрібну послугу.

Далі заповніть заяву і підпишіть її Дія.Підписом.

Підтверджена таким чином заява надійде органам соціального захисту, а про результат розгляду «Дія» повідомить в особистому кабінеті на порталі та листом на електронну пошту.

Призначення допомог відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення.

«Автоматизація процесів значно спрощує процедуру отримання допомог та унеможливлює помилки у заявах, що раніше було причиною повторних візитів до державних органів для подачі нових заяв», — анонсують у «Дії».

Нагадаємо, що нині Уряд також оновив порядок надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко», яка була запроваджена ще у 2019 році та має значний попит серед молодих батьків.

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