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В Карпатах стався землетрус: що відомо
У неділю, 13 липня, у Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,6 бала.
Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю ДКА.
Зокрема, повідомляється, що підземні поштовхи було зафіксовано о 11:46:10 поблизу селища Конятин на Буковині. Джерело землетрусу знаходилося на глибині 3 кілометрів.
За класифікацією землетрусів належить до ледве відчутних.
В Україні періодично фіксують слабкі землетруси, переважно у Карпатському регіоні. Один з таких випадків стався 31 травня 2025 року — Головний центр спеціального контролю зафіксував два підземні поштовхи на Закарпатті.
Обидва землетруси мали магнітуду близько 2,0 за шкалою Ріхтера та відбулися на глибині 5 км.
Епіцентр знаходився поблизу одного з сіл у Богданській громаді Рахівського району.
У березні сейсмічна активність спостерігалася також у Тернопільській області.
За інформацією геофізика Володимира Шляхового, за останні 14 років в нашій країні сталося 15 землетрусів. Найближчими роками в Україні очікують землетрус у 7−7,5 балів, який має статись в сейсмоактивній зоні Вранча.247
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