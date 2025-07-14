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Події

В Карпатах стався землетрус: що відомо

15:59 14 липня 2025
У Чернівецькій області стався землетрус, фото з відкритих джерел

У неділю, 13 липня, у Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,6 бала.

Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю ДКА.

Зокрема, повідомляється, що підземні поштовхи було зафіксовано о 11:46:10 поблизу селища Конятин на Буковині. Джерело землетрусу знаходилося на глибині 3 кілометрів.
За класифікацією землетрусів належить до ледве відчутних.

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В Україні періодично фіксують слабкі землетруси, переважно у Карпатському регіоні. Один з таких випадків стався 31 травня 2025 року — Головний центр спеціального контролю зафіксував два підземні поштовхи на Закарпатті.

Обидва землетруси мали магнітуду близько 2,0 за шкалою Ріхтера та відбулися на глибині 5 км.

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Епіцентр знаходився поблизу одного з сіл у Богданській громаді Рахівського району.

У березні сейсмічна активність спостерігалася також у Тернопільській області.

За інформацією геофізика Володимира Шляхового, за останні 14 років в нашій країні сталося 15 землетрусів. Найближчими роками в Україні очікують землетрус у 7−7,5 балів, який має статись в сейсмоактивній зоні Вранча.

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