Вдруге від початку року: на території Полтавської області зафіксували землетрус

Вночі 16 лютого на Полтавщині зафіксували землетрус. Підземні коливання на глибині 2 кілометрів зареєстрували в районі села Браїлки, йдеться на сторінці у Facebook Головного центру спеціального контролю.

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Згідно з інформацією, землетрус зафіксували 16 лютого о 00:48:20. Його класифікують за магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) як не відчутний.

1 лютого землетрус стався між Полтавою та Решетилівкою. Тоді магнітуда була 3,67 балів. Підземні поштовхи були відчутні близько 18:25. Місцеві жителі відчули дрижання меблів, а також самовільний рух авто в гаражі через підземні поштовхи.

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Нагадаємо, за прогнозами експертів, найближчими роками в Україні очікують землетрус у 7−7,5 балів, який має статись в сейсмоактивній зоні Вранча. Така сейсмічна подія, на відміну від невеликих поштовхів, становить небезпеку для України.

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