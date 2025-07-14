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Ворог обстріляв області на сході та півдні країни, є поранені
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на понеділок, 14 липня, російські дрони типу «шахед» вдарили по місту Чугуїв Харківської області та завдали шкоди місцевому підприємству. Про це повідомила мерка Чугуєва Галина Мінаєва.
«Ворожі обстріли не припиняють завдавати шкоди нашій громаді. Близько опівночі шахеди атакували територію міста. Пошкоджено промислове підприємство. Станом на зараз постраждалих немає, служби виїхали на місце. Бережіть себе та не ігноруйте тривоги», — зазначила Мінаєва.
А напередодні ввечері ударні дрони росіян атакували Полтаву й область. Про це повідомив глава Полтавської ОВА Володимир Когут.
«Ворог вчергове атакував Полтавщину БпЛА. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки. Травмовано одну людину. Медики надають їй необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.
Крім того, загарбники обстріляли безпілотниками місто Самар на Дніпропетровщині. Постраждав місцевий житель.
Також у неділю, 13 липня, на Харківщині четверо поліцейських постраждали внаслідок ворожої атаки FPV-дроном. Про це повідомили в поліції Харківської області.
«Правоохоронці дістали поранень ввечері 13 липня на території Куп’янської міської територіальної громади під час виконання службових обов’язків. Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль поліції в районі однієї з переправ. Внаслідок вибуху поранення отримали дільничний офіцер поліції, поліцейський відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП та двоє поліцейських полку поліції особливого призначення. Їх госпіталізували», — йдеться у повідомленні.
Крім того, від ударів ворога постраждала і Сумщина, де російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Стецьківському старостаті. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.
«Після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку — вже по бригаді екстреної медичної допомоги. Двоє парамедиків обстежуються у лікарні», — йдеться у повідомленні.
Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі агресор спрямував на область безпілотники. Десять з них збили оборонці неба. Але є і влучання у двох районах.
«У Дніпровському постраждали троє людей. Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік — „важкий“. Зайнялися 3 будинки, 2 гаражі, 4 господарські споруди та ліс. Знищені 7 авто, ще 4 — пошкоджені. На Криворіжжі також виникла пожежа. Понівечена інфраструктура. Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Била по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Загиблих та поранених немає», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», 13 липня частина Сум залишилася без світла після нальоту російських дронів.131
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