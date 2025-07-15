Телешоу «Супермама» викликало скандал у прокуратурі: що сталося

У ЗМІ та мережі останнім часом побільшало інформації щодо скандалів з працівниками прокуратури. Так, нещодавно у програмі «Супермама» дружина заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва показала спосіб життя родини, який не відповідає офіційним статкам посадовця.

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Нинішня дружина прокурора Ганна Малєєва розповіла, що родина орендує будинок у Бучі площею 130 квадратних метрів. Разом з тим, сам Малєєв оренду будинку у декларації не вказував. За підрахунками журналістів «Слідство.Інфо», оренда такої нерухомості може коштувати близько $ 3 тис. на місяць.

Будинок, який орендує прокурор, розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене. За контроль будівництва на території фонду відповідає Спеціалізована екологічна прокуратура, яку очолює Малєєв, зазначили розслідувачі.

Ганна Малєєва також розповіла, що родина живе на два міста — Одесу та Київ.

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У програмі також брала участь колишня дружина прокурора Тетяна Малєєва. Жінка розповіла, що для неї та дітей Олександр Малєєв орендує квартиру за 15 тис. грн на місяць та сплачує 30 тис. грн щомісячно. Цю квартиру і видатки посадовець також не зазначив у декларації.

Окрім цього, Олександр Малєєв не вказував у декларації видатки на пологи дружини, які відбулися в США. Дружина прокурора народила дитину в Америці, що дозволило доньці Малєєвих отримати громадянство США. Ганна Малєєва заявила, що вона самостійно сплатила лише переліт, тоді як витрати на пологи та проживання були покриті урядом США.

У декларації за 2024 рік прокурор також зазначив спільну з дружиною власність на нерухомість в Одесі: дві квартири площею 43,7 та 28,9 квадратних метрів та нежитлове приміщення площею 101,7 квадратних метра.

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Малєєв орендує квартиру у Києві площею 48,3 квадратних метра та квартиру в Одесі площею 73,4 квадратних метра. У квітні 2025 року подружжя завершило будівництво ще однієї квартири в Одесі площею 90 квадратних метрів.

Прокурор спільно з колишньою дружиною володіє HYUNDAI SANTA FE 2013 року випуску та орендує FORD FIESTA 2013 року випуску. Дружина Ганна Малєєва володіє NISSAN TEANA 2008 року випуску.

Дохід Олександра Малєєва за 2024 рік в Офісі Генпрокурора становив 1 344 098 грн та страхові виплати 15 052 грн. На банківських рахунках прокурор зберігає 562 478 грн та готівкою $ 2 500.

Олександр Малєєв — заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури — начальник Управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Офісу Генерального прокурора.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення Малєєва, повідомили у «Слідство Інфо».

Раніше «ФАКТИ» також писали про скандал, пов'язаний з прокуратурою Дніпропетровської області.

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