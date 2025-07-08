Прокуратура Дніпропетровської області стала, на мою думку, на захисті інтересів криміналітету: активістка звернулась до генпрокурора

Відома громадська діячка Наталя Ешонкулова з Дніпра, яка свого часу постраждала через свою професійну діяльність від кримінальників, вважає замовниками нападу «авторитета» Петровського, Наріка, та злодія у законі Умки, Олійника. Правозахисниця звернулася до нового генерального прокурора України Руслана Кравченка щодо бездіяльності Дніпропетровської обласної прокуратури у низці гострих ситуацій. Публічне звернення Ешонкулова оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі.

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«Шановний Руслане Андрійовичу! З засобів масової інформації я дізналася, що ви (ваші підлеглі) проводите перевірку прокуратури Дніпропетровської області. Хочу зазначити, що прокуратура Дніпропетровської області під керівництвом Біжко Сергія Віталійовича стала дієвою ланкою правоохоронної системи, яка стоїть, на мою думку, на захисті інтересів криміналітету», — йдеться у зверненні активістки.

Вона стверджує, що прокуратура «умисно покривала й покриває кримінальні групи, що займаються рейдерством фермерських підприємств (угідь), викрадають за підробленими документами комерційну, комунальну та приватну нерухомість».

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За словами Наталі Ешонкулової, ще у 2021 році, напередодні замаху на її життя, який вчинили кримінальники, вона зверталася до обласної прокуратури, однак отримала традиційну відписку. Власне, замовники замаху на життя громадської діячки не були визначені та не притягнуті до відповідальності.

«На моє щастя, замах був невдалим та спровокував суспільне невдоволення, резонанс, тому Дніпропетровській обласній прокуратурі довелося зображувати видимість активних дій: було затримано виконавців замаху на моє життя та справу передано до суду. А от щодо замовників обласна Дніпропетровська прокуратура явно діє в інтересах кримінальників: можливих замовників замаху на моє життя (всім відомо, хто мав мотив) не було допитано, обшуки „по гарячих слідах“ не проведено», — написала Ешонкулова.

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Одним з можливих замовників замаху на її життя, Ешонкулова вважає Умку (Сергія Олійника).

«Коли Сергія Олійника за його кримінальну діяльність таки було притягнуто до відповідальності, прокурори „забули“ подати клопотання до суду щодо продовження заходу безпеки у вигляді тримання під вартою. Саме тому „крадію у законі“ вдалося вийти на волю і навіть опинитися у центрі скандалу після розслідування журналіста Ткача».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що правоохоронці розслідують причетність кримінального авторитету Наріка до розкрадання гуманітарки у Дніпрі.

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Фото з ФБ сторінки Наталі Ешонкулової

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